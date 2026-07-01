به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور اعلام کرد: عملیات اطفای حریق که از صبح امروز آغاز شده بود، با حضور گسترده نیروهای عملیاتی و تیم تخصصی کوهستان با موفقیت پایان یافت و هم‌اکنون وضعیت منطقه تحت کنترل کامل است.

عیدی‌پور با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی ساعت ۱۰:۲۳ صبح امروز ۱۰ تیرماه در محدوده بلوار جمهوری آغاز شد و به دلیل وزش باد و تراکم بالای پوشش گیاهی، شعله‌های آتش به سرعت به سمت ارتفاعات باباکوهی گسترش یافت.

وی افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر، شرایط اقلیمی منطقه و گستردگی حریق، نیروهای عملیاتی از چندین ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی‌پور با اشاره به روند عملیات اطفای حریق گفت: آتش‌نشانان با اجرای عملیات همزمان از چند محور و با وجود دشواری‌های جغرافیایی، موفق شدند ضمن مهار کامل آتش، عملیات لکه‌گیری را نیز به پایان برسانند و از گسترش مجدد حریق جلوگیری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با بیان اینکه در این عملیات ۶۰ آتش‌نشان از ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی مشارکت داشتند، افزود: برای مهار این آتش‌سوزی، ۱۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی سنگین، نیمه‌سنگین، سبک و تانکر آبرسان به کار گرفته شد.

وی در پایان با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی، از شهروندان و طبیعت‌گردان خواست با رعایت کامل نکات ایمنی و خودداری از هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز، از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی جلوگیری کنند.

گفتنی است، علت وقوع این آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

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