رئیس سازمان آتشنشانی شیراز خبرداد؛
مهار کامل حریق باباکوهی شیراز/۶۰ آتشنشان در عملیات اطفای آتش حضور داشتند
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز از مهار کامل آتشسوزی در دامنه و ارتفاعات باباکوهی خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی عیدیپور اعلام کرد: عملیات اطفای حریق که از صبح امروز آغاز شده بود، با حضور گسترده نیروهای عملیاتی و تیم تخصصی کوهستان با موفقیت پایان یافت و هماکنون وضعیت منطقه تحت کنترل کامل است.
عیدیپور با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتشسوزی ساعت ۱۰:۲۳ صبح امروز ۱۰ تیرماه در محدوده بلوار جمهوری آغاز شد و به دلیل وزش باد و تراکم بالای پوشش گیاهی، شعلههای آتش به سرعت به سمت ارتفاعات باباکوهی گسترش یافت.
وی افزود: با توجه به صعبالعبور بودن مسیر، شرایط اقلیمی منطقه و گستردگی حریق، نیروهای عملیاتی از چندین ایستگاه آتشنشانی به همراه تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
عیدیپور با اشاره به روند عملیات اطفای حریق گفت: آتشنشانان با اجرای عملیات همزمان از چند محور و با وجود دشواریهای جغرافیایی، موفق شدند ضمن مهار کامل آتش، عملیات لکهگیری را نیز به پایان برسانند و از گسترش مجدد حریق جلوگیری کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با بیان اینکه در این عملیات ۶۰ آتشنشان از ۱۰ ایستگاه آتشنشانی مشارکت داشتند، افزود: برای مهار این آتشسوزی، ۱۵ دستگاه خودروی آتشنشانی سنگین، نیمهسنگین، سبک و تانکر آبرسان به کار گرفته شد.
وی در پایان با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی، از شهروندان و طبیعتگردان خواست با رعایت کامل نکات ایمنی و خودداری از هرگونه اقدام مخاطرهآمیز، از وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی جلوگیری کنند.
گفتنی است، علت وقوع این آتشسوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.