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از ساعت ۸ تا ۱۳ فردا؛

انفجار کنترل‌شده پرتابه عمل‌نکرده دشمن در شیراز/ شهروندان نگران صدای انفجار نباشند

انفجار کنترل‌شده پرتابه عمل‌نکرده دشمن در شیراز/ شهروندان نگران صدای انفجار نباشند
کد خبر : 1807171
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رئیس ستاد ارشد نظامی ارتش در فارس از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در محدوده روستای کفترک شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد فرهادی،  از اجرای عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده یک پرتابه عمل‌نکرده بر جای مانده از حملات اخیر در شهر شیراز خبر داد.

وی اعلام کرد: این عملیات روز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه، از ساعت ۸ تا ۱۳، در محدوده روستای کفترک انجام خواهد شد.

فرهادی با اشاره به نوع و حجم مهمات موجود در این پرتابه افزود: در جریان عملیات، احتمال ایجاد موج انفجار نسبتاً شدید و شنیده شدن صدایی غیرعادی وجود دارد که امری طبیعی و ناشی از فرآیند خنثی‌سازی است.

رئیس ستاد ارشد نظامی ارتش در فارس همچنین تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی، خدماتی و ایمنی برای مدیریت شرایط احتمالی در محل حضور خواهند داشت و شهروندان ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده اجرای عملیات خودداری  کنند.

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