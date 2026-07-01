از ساعت ۸ تا ۱۳ فردا؛
انفجار کنترلشده پرتابه عملنکرده دشمن در شیراز/ شهروندان نگران صدای انفجار نباشند
رئیس ستاد ارشد نظامی ارتش در فارس از اجرای عملیات خنثیسازی مهمات عملنکرده در محدوده روستای کفترک شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد فرهادی، از اجرای عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده یک پرتابه عملنکرده بر جای مانده از حملات اخیر در شهر شیراز خبر داد.
وی اعلام کرد: این عملیات روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه، از ساعت ۸ تا ۱۳، در محدوده روستای کفترک انجام خواهد شد.
فرهادی با اشاره به نوع و حجم مهمات موجود در این پرتابه افزود: در جریان عملیات، احتمال ایجاد موج انفجار نسبتاً شدید و شنیده شدن صدایی غیرعادی وجود دارد که امری طبیعی و ناشی از فرآیند خنثیسازی است.
رئیس ستاد ارشد نظامی ارتش در فارس همچنین تأکید کرد: دستگاههای امدادی، خدماتی و ایمنی برای مدیریت شرایط احتمالی در محل حضور خواهند داشت و شهروندان ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده اجرای عملیات خودداری کنند.