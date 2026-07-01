ساخت وساز غیر مجاز در حریم شهرها کنترل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی امروز چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل مدیریت پسماند و خدمات شهری خرم‌آباد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه خدمات شهری شهرداری بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات و ساماندهی چالش‌های موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اظهار داشت: تمامی مالکان حقیقی و حقوقی موظف‌اند پیش از هرگونه اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهر، مجوز لازم را از شهرداری دریافت کنند و شهرداری نیز مکلف است بر این فرآیند نظارت داشته باشد. به همین دلیل، موضوع مدیریت پسماند، نخاله‌های ساختمانی و خدمات شهری نیز در همین راستا بر عهده شهرداری است.

مجیدی با تشریح تقسیم وظایف دستگاه‌های مختلف افزود: مدیریت امور روستاها و پسماند آن‌ها بر عهده دهیاری‌ها، با نظارت بخشداری‌ها و فرمانداری است، نظارت بر محورهای خارج از حریم شهر بر عهده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مسئولیت پسماند در محدوده و حریم شهر نیز بر عهده شهرداری است؛ بنابراین انتظار می‌رود هر دستگاه مطابق قانون وظایف خود را به‌صورت جدی دنبال کند.

وی بر برگزاری مستمر جلسات کارگروه مربوطه تأکید کرد و گفت: نباید مصوبات به فراموشی سپرده شود. مقرر شد تا پایان تیرماه، جلسه‌ای برای بررسی میزان پیشرفت اجرای خط پردازش پسماند، تفکیک زباله و تولید کود برگزار شود تا نتایج اقدامات به‌صورت عملیاتی ارزیابی شود.

مجیدی با ابراز نگرانی از افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خرم‌آباد تصریح کرد: هم‌اکنون صدها مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر وجود دارد و اگر برای آن‌ها تصمیم‌گیری نشود، این آمار به‌سرعت افزایش خواهد یافت. ساخت وسازهای واقع در حریم شهر به نوعی «فرزندان ناخواسته» خرم‌آباد هستند و بی‌توجهی به وضعیت آن‌ها، مشکلات حاشیه‌نشینی را تشدید خواهد کرد.

وی ادامه داد: این مناطق هرچند ممکن است خارج از محدوده قانونی شهر باشند، اما گردشگران و شهروندان همه آن‌ها را جزئی از سیمای خرم‌آباد می‌دانند و هرگونه ناهنجاری در این محدوده‌ها به نام شهر ثبت می‌شود. از این رو شهرداری باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برای ساماندهی این مناطق و جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز برنامه‌ریزی و اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی وانت‌بارها و دستفروشان را از مطالبات جدی شهروندان عنوان کرد و گفت: استقرار وانت‌بارها در حاشیه معابر به‌ویژه در بلوار ولایت، علاوه بر ایجاد ترافیک، چهره شهر را نیز مخدوش کرده است. انتظار می‌رود شهرداری با همکاری پلیس راهور، محل مناسبی برای استقرار این افراد پیش‌بینی و از فعالیت آن‌ها در معابر اصلی جلوگیری کند تا هم معیشت دستفروشان حفظ شود و هم نظم شهری برقرار باشد.

معاون عمرانی استاندار لرستان بر تسریع در راه‌اندازی خط جدید پردازش پسماند و تولید کود و استفاده از تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی سازمان شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: در جلسه پایان تیرماه باید گزارش روشنی از پیشرفت این پروژه‌ها ارائه شود.

مجیدی با تأکید بر لزوم جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه جاده‌ها و محورهای مواصلاتی، خاطرنشان کرد: با توجه به گردشگرپذیر بودن استان لرستان، حفظ سیمای شهری و ورودی‌های شهرها اهمیت ویژه‌ای دارد و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه همکاری و اقدامات مؤثر انجام دهند.

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