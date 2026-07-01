قاتل 19 ساله در تاکستان دستگیر شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خحبر گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر درگیری خونین 2 جوان در یکی از روستاهای تاکستان بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان تاکستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد طی درگیری صورت گرفته، جوانی 36 ساله با ضربات سلاح سرد مصدوم و به بیمارستان منتقل شده که متاسفانه مصدوم به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و فرد ضارب از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: بلافاصله کارآگاهان با انجام اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل شده و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

طرهانی خاطرنشان کرد: قاتل 19 ساله در تحقیقات اولیه به قتل پسرعمه 36 ساله به علت مشاجره و درگیری لفظی ناشی از اختلافات قبلی اقرار که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

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