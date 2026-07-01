قاتل 19 ساله در تاکستان دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری جوانی 19 ساله که پس از یک مشاجره لفظی پسر عمه 36 ساله خود را به قتل رسانده بود خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خحبر گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر درگیری خونین 2 جوان در یکی از روستاهای تاکستان بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان تاکستان قرار گرفت.
وی افزود: با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد طی درگیری صورت گرفته، جوانی 36 ساله با ضربات سلاح سرد مصدوم و به بیمارستان منتقل شده که متاسفانه مصدوم به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و فرد ضارب از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: بلافاصله کارآگاهان با انجام اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل شده و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.
طرهانی خاطرنشان کرد: قاتل 19 ساله در تحقیقات اولیه به قتل پسرعمه 36 ساله به علت مشاجره و درگیری لفظی ناشی از اختلافات قبلی اقرار که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.