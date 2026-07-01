آمادگی کامل اردبیل برای برگزاری مراسم گرامیداشت و اعزام کاروانها به آیین تشییع رهبر شهید امت
فرماندار شهرستان اردبیل گفت: هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم بزرگداشت و اعزام کاروانهای مردمی برای آیین تشییع رهبر شهید امت از اردبیل انجام شده است.
به گزارش ایلنا، فرزاد قلندری با شرکت در جلسه هماهنگی اعزام کاروانهای مردمی به مراسم تشییع رهبر شهید امت بهصورت وبیناری با حضور استاندار اردبیل و مدیران مربوطه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت، اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم بزرگداشت و اعزام کاروانهای مردمی از اردبیل انجام شده است.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، روز دوشنبه همزمان با مراسم تشییع در تهران، مراسم گرامیداشت در اردبیل به صورت پیادهروی مردمی از میدان عالیقاپو تا آستان مقدس امامزاده سیدصدرالدین برگزار خواهد شد.
فرماندار شهرستان اردبیل با بیان اینکه ۴۵ کاروان از استان اردبیل برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید امت به تهران اعزام میشوند، ادامه داد: برنامه بدرقه این کاروانها روز یکشنبه از محل امامزاده سیدصدرالدین اردبیل برگزار خواهد شد.
قلندری ادامه داد:تمامی تمهیدات لازم برای ایاب و ذهاب، خدمات مورد نیاز و پشتیبانیهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای شهرستان فراهم شده است تا این مراسم در فضایی منظم و باشکوه برگزار شود.
وی حضور گسترده و پرشور مردم درمراسم تشییع رهبر شهید امت را نمادی از وحدت، اقتدار و قدرشناسی ملت ایران نسبت به رهبر شهید امت ومقام والای شهیدان دانست.