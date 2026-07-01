محدودیت ارزی و فشارهای مالی از عوامل اصلی کمبود دارو در کشور است

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی عباسیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایمنی و سلامت کالاهای سلامت‌محور از مهم‌ترین وظایف معاونت غذا و دارو است، اظهار کرد: سه رکن اساسی در مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور شامل حمایت از تولید داخل، شفافیت بازار و مشارکت مردمی است که نقش مردم در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی در حوزه سلامت افزود: نرم‌افزار «تی‌تک» برای رهگیری کالاهای سلامت‌محور مورد استفاده قرار می‌گیرد و سامانه تلفنی ۱۹۰ نیز برای ثبت شکایت‌ها و اعلام کمبودهای دارویی فعال است. همچنین برچسب اصالت کالا به‌عنوان ابزاری برای استعلام سلامت محصولات در اختیار مردم قرار دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به چالش‌های حوزه دارو، محدودیت‌های ارزی، مشکلات نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی و کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین دلایل بروز کمبود دارو در کشور عنوان کرد.

عباسیان، با اشاره به عوامل تشدیدکننده کمبود دارو اظهار کرد: آسیب‌های ناشی از جنگ به صنایع پتروشیمی، افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های تولید، صنعت دارویی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که افزایش هزینه‌ها متناسب با قیمت‌گذاری جبران نشود، کمبود دارو تشدید خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سهم ارز اختصاص‌یافته به دارو از حدود ۵ میلیارد دلار در سال گذشته به کمتر از ۴ میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته که این موضوع در برخی اقلام دارویی افزایش قیمت تا ۹۰ درصد را به دنبال داشته است.

عباسیان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۶۰ داروخانه فعال در سطح استان فعالیت دارند، گفت: سال گذشته ۲۲ هزار تماس با سامانه ۱۹۰ ثبت شد که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها مربوط به موضوع کمبود دارو بوده و بخش عمده‌ای از درخواست‌ها به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: در همین مدت بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از داروخانه‌ها انجام و ۳۲ پرونده قاچاق در حوزه دارو تشکیل شد که از این تعداد، چهار پرونده مربوط به قاچاق دارو با ارزشی بیش از ۸ میلیارد تومان بوده است.

معاون غذا و داروی آذربایجان‌غربی در خصوص توزیع شیر خشک نیز اظهار کرد: توزیع شیر خشک یارانه‌ای از طریق معاونت بهداشتی انجام می‌شود و در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۵۰ مصرف‌کننده تحت پوشش قرار دارند همچنین سال گذشته به‌طور میانگین ماهانه بیش از ۲۸۰ قوطی شیر خشک در استان توزیع شده است.

وی افزود: هر کودک از بدو تولد تا ۶ ماهگی ماهانه ۱۰ قوطی شیر خشک یارانه‌ای و چهار قوطی غیر یارانه‌ای دریافت می‌کند و این میزان برای کودکان ۶ تا ۱۲ ماه به هشت قوطی شیر خشک یارانه‌ای در ماه می‌رسد.

عباسیان با اشاره به وضعیت اقتصادی حوزه دارو گفت: گردش مالی داروخانه‌های استان در سال گذشته به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

وی افزود: همچنین ۸۴ درصد داروهای توزیع‌شده در کشور تولید داخل بوده و ۹۸ درصد داروی مصرفی کشور از تولیدات داخلی تأمین می‌شود,به‌طوری‌که ۲۲ درصد داروها بیولوژیک و ۷۶ درصد غیر بیولوژیک هستند.

عباسیان ادامه داد: آذربایجان‌غربی از نظر مصرف دارو رتبه نهم و از نظر مصرف شیر خشک رتبه هشتم کشور را دارد.

انتهای پیام/