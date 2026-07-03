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تأمین پایدار برق؛ مطالبه جدی صنایع گلستان برای حفظ اشتغال و توسعه تولید
احیای واحدهای راکد و تقویت زیرساختهای تولید استان در اولویت باشد
روند احیای واحدهای تولیدی راکد در استان گلستان طی ماههای اخیر سرعت گرفته و تعدادی از این واحدها با حمایت دستگاههای اجرایی دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند؛ اما کارشناسان معتقدند که این اقدامات هنوز با ظرفیت واقعی استان فاصله دارد. نوسازی ماشینآلات صنعتی در اولویت قرار گیرد، آموزش نیروی کار متخصص تقویت شود و شهرکهای صنعتی جدید با زیرساخت کامل ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، روند احیای واحدهای تولیدی راکد در استان گلستان طی ماههای اخیر سرعت گرفته و تعدادی از این واحدها با حمایت دستگاههای اجرایی دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند؛ اما کارشناسان معتقدند که این اقدامات هنوز با ظرفیت واقعی استان فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیاز به برنامهریزی دقیقتر و پیگیری جدیتر وجود دارد. فعالان اقتصادی میگویند برخی واحدها سالهاست در انتظار رفع مشکلات اداری و زیرساختی هستند و اگر این روند اصلاح نشود، احیای کامل صنایع راکد همچنان با تأخیر مواجه خواهد بود.
یکی از مهمترین چالشهای صنایع گلستان، تأمین پایدار برق است؛ موضوعی که بارها از سوی تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار گرفته است. قطعیهای مکرر برق در فصلهای گرم سال، بارها خطوط تولید را متوقف کرده و خسارتهای قابل توجهی به واحدهای صنعتی وارد کرده است. با وجود وعدههای متعدد برای تقویت شبکه برقرسانی، فعالان صنعتی معتقدند که اجرای این طرحها باید با سرعت بیشتری پیش برود تا اشتغال موجود حفظ شود و ظرفیت تولید افزایش یابد.
در حوزه تجارت خارجی نیز، افزایش صادرات محصولات گلستان به کشورهای هدف از اولویتهای اعلامشده مسئولان است؛ اما صادرکنندگان میگویند برخی موانع گمرکی، مشکلات حملونقل و نبود حمایتهای مالی کافی، سرعت توسعه صادرات را کاهش داده است. آنها تأکید دارند که اگر این موانع برطرف شود، گلستان میتواند سهم بیشتری در بازارهای منطقهای و فرامنطقهای داشته باشد.
علاوه بر این موارد، کارشناسان حوزه تولید معتقدند که برای رسیدن به رونق واقعی، باید سرمایهگذاری جدید جذب شود، فرآیندهای اداری تسهیل گردد، نوسازی ماشینآلات صنعتی در اولویت قرار گیرد، آموزش نیروی کار متخصص تقویت شود و شهرکهای صنعتی جدید با زیرساخت کامل ایجاد شود. به گفته آنان، گلستان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای تولیدی شمال کشور را دارد، اما تحقق این هدف نیازمند تصمیمهای عملی، نظارت مستمر و رفع موانع دیرینه تولید است.
با وجود اجرای طرحهای مختلف برای رونق تولید، فعالان اقتصادی گلستان معتقدند که برخی مشکلات ساختاری همچنان سد راه توسعه صنعتی استان است. آنها میگویند روند صدور مجوزها، تخصیص زمین صنعتی، و دریافت تسهیلات بانکی هنوز با بروکراسی سنگین همراه است و همین موضوع باعث شده بسیاری از طرحهای تولیدی ماهها در انتظار تصمیمگیری بمانند. همچنین نبود زیرساختهای حملونقل مناسب، کمبود خطوط ریلی و ضعف در شبکه جادهای، هزینههای تولید و صادرات را افزایش داده است. کارشناسان تأکید دارند که اگر این چالشها بهصورت جدی برطرف نشود، احیای واحدهای راکد و افزایش صادرات تنها در حد شعار باقی میماند و فرصتهای اشتغالزایی استان بهطور کامل محقق نخواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان درگفت وگو با ایلنا اظهارکرد: از مجموع هزار و ۴۵ واحد تولیدی فعال در استان گلستان، حدود ۵۰ واحد در وضعیت راکد قرار دارند و فعالیت ۹ واحد نیز بهدلیل مشکلات مختلف غیرفعال شده است. در حال حاضر ۲۷۱ واحد با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت، ۲۳۹ واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد، ۲۷۶ واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۹ درصد و ۲۰۲ واحد با بیش از ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند که نشاندهنده تنوع وضعیت بهرهبرداری در صنایع استان است.
فرهاد زارع با اشاره به چالش قطعی برق صنایع در فصل گرم سال گفت: هرساله از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور برنامه مدیریت مصرف برق اجرا میشود اما امسال بهدلیل خنکی هوا، اعمال محدودیتها با تأخیر آغاز شد. تولید برق استان حدود ۹۰۰ مگاوات است در حالی که مصرف به ۱۵۰۰ مگاوات میرسد و همین اختلاف، مدیریت مصرف را اجتنابناپذیر کرده است.
وی از برنامهریزی برای تغییر ساعات فعالیت صنایع خبر داد و توضیح داد: یکی از راهکارهای کاهش فشار بر شبکه برق، انتقال بخشی از فعالیت واحدهای تولیدی به ساعات کمبار شبانه است. بر همین اساس، جلسات مشترکی با معاونت اقتصادی استانداری و شرکت توزیع برق برگزار شد تا واحدهای صنعتی در روز دوم محدودیت، فعالیت خود را از ساعت ۱۶ آغاز کنند و از ظرفیت ساعات شب برای ادامه تولید بهره ببرند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از رشد صادرات استان در سه ماه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۲.۵ میلیون دلار از گلستان صادر شده که از نظر وزنی چهار درصد رشد داشته است. ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از شرایط جنگی و محدودیتهای تجارت خارجی است؛ با این حال، محصولات استان همچنان به ۲۴ کشور صادر میشود.
وی ترکمنستان را مهمترین مقصد صادراتی استان عنوان کرد و گفت: پس از آن قزاقستان، عراق، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در رتبههای بعدی قرار دارند. پلیاستایرن، آهنآلات، محصولات غذایی و فرآوردههای لبنی از مهمترین کالاهای صادراتی استان هستند. در مهرماه ۵۲.۷ میلیون دلار و در آبانماه ۵۱.۸ میلیون دلار صادرات ثبت شد که در سالهای اخیر کمسابقه بوده است.
وی درباره احیای واحدهای صنعتی راکد نیز توضیح داد: بخشی از واحدها بهدلیل ناتوانی در نوسازی فناوری، کمبود سرمایه یا کاهش توان رقابت از چرخه تولید خارج شدهاند. سال گذشته ۳۸ واحد راکد با ورود سرمایهگذاران جدید، مشارکت با مالکان یا سرمایهگذاری مشترک به چرخه تولید بازگشتند. استفاده از زیرساختهای موجود شهرکهای صنعتی و جذب سرمایهگذاران جدید، مهمترین راهبرد استان برای احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید است.