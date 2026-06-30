به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۹ میلیون تومان

ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۱۹ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.

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