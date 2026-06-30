قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با اندکی کاهش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۹ میلیون تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۱۹ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.