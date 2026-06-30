خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راهور کرمانشاه:

توقف وانت‌های میوه‌فروش در حاشیه بزرگراه‌ها ممنوع است

توقف وانت‌های میوه‌فروش در حاشیه بزرگراه‌ها ممنوع است
کد خبر : 1806620
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با تأکید بر ممنوعیت توقف وانت‌های عرضه‌کننده میوه و کالا در حاشیه بزرگراه‌ها، گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد سد معبر و اختلال در تردد، می‌تواند موجب کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال وقوع تصادف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی امجدیان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با هشدار نسبت به توقف خودروهای عرضه‌کننده کالا در حاشیه بزرگراه‌ها، از برخورد جدی پلیس با این تخلف خبر داد و گفت: برابر ماده ۱۵۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، توقف در بزرگراه‌ها و مسیرهایی که موجب سد معبر، اشغال خطوط عبوری، اختلال در حرکت سایر وسایل نقلیه یا عرضه و خرید و فروش کالا شود، ممنوع است.

وی اظهار کرد: هرگونه توقفی که باعث انحراف مسیر حرکت خودروها، کاهش دید و توجه رانندگان یا افزایش احتمال وقوع حادثه شود، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به خطرات توقف‌های حاشیه‌ای در بزرگراه‌ها افزود: رانندگان باید از توقف در حاشیه راه‌ها خودداری کنند و در صورت بروز نقص فنی، خودرو را در منتهی‌الیه سمت راست، حاشیه امن راه یا توقفگاه اضطراری متوقف کرده و با استفاده از علائم هشداردهنده، دیگر رانندگان را از وجود خودرو مطلع کنند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: پلیس با هرگونه سد معبر و ایجاد مزاحمت ترافیکی در سطح معابر برخورد می‌کند و در صورت وقوع حادثه به دلیل حضور این خودروها در حاشیه راه، سهم تقصیر آنان توسط کارشناسان پلیس لحاظ خواهد شد.

امجدیان با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: در چهار ماهه امسال بیش از سه هزار و ۶۵۰ دستگاه وانت به دلیل ایجاد سد معبر توسط عوامل پلیس راهور اعمال قانون شده‌اند.

وی از شهروندان خواست برای خرید میوه و کالا به محل‌های مجاز مراجعه کنند تا ضمن حفظ نظم ترافیکی، از بروز حوادث احتمالی در محورهای پرتردد جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی