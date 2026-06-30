به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی امجدیان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با هشدار نسبت به توقف خودروهای عرضه‌کننده کالا در حاشیه بزرگراه‌ها، از برخورد جدی پلیس با این تخلف خبر داد و گفت: برابر ماده ۱۵۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، توقف در بزرگراه‌ها و مسیرهایی که موجب سد معبر، اشغال خطوط عبوری، اختلال در حرکت سایر وسایل نقلیه یا عرضه و خرید و فروش کالا شود، ممنوع است.

وی اظهار کرد: هرگونه توقفی که باعث انحراف مسیر حرکت خودروها، کاهش دید و توجه رانندگان یا افزایش احتمال وقوع حادثه شود، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به خطرات توقف‌های حاشیه‌ای در بزرگراه‌ها افزود: رانندگان باید از توقف در حاشیه راه‌ها خودداری کنند و در صورت بروز نقص فنی، خودرو را در منتهی‌الیه سمت راست، حاشیه امن راه یا توقفگاه اضطراری متوقف کرده و با استفاده از علائم هشداردهنده، دیگر رانندگان را از وجود خودرو مطلع کنند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: پلیس با هرگونه سد معبر و ایجاد مزاحمت ترافیکی در سطح معابر برخورد می‌کند و در صورت وقوع حادثه به دلیل حضور این خودروها در حاشیه راه، سهم تقصیر آنان توسط کارشناسان پلیس لحاظ خواهد شد.

امجدیان با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: در چهار ماهه امسال بیش از سه هزار و ۶۵۰ دستگاه وانت به دلیل ایجاد سد معبر توسط عوامل پلیس راهور اعمال قانون شده‌اند.

وی از شهروندان خواست برای خرید میوه و کالا به محل‌های مجاز مراجعه کنند تا ضمن حفظ نظم ترافیکی، از بروز حوادث احتمالی در محورهای پرتردد جلوگیری شود.

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