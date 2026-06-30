روکش آسفالت معابر اصلی رشت کلید خورد

به گزارش ایلنا از رشت، شهرداری رشت با هدف ارتقای کیفیت معابر شهری و روان‌سازی ترافیک، عملیات روکش آسفالت خیابان رسالت را از امروز دوشنبه آغاز کرد.

در این طرح، عملیات مرمت مکانیزه شامل تراش آسفالت فرسوده و سپس روکش‌آسفالت جدید با استفاده از دستگاه‌های فنیشر انجام می‌شود.

مدیریت شهری با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود، این پروژه را در دستور کار قرار داده است تا ضمن بهبود کیفیت تردد، از بروز مشکلات و اختلالات در عبور و مرور خودروها جلوگیری شود.

عملیات روکش‌آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر با اولویت‌بندی مناطق پرجمعیت و پرتردد، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری در حال اجراست و تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه خواهد داشت.

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