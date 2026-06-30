باهدف ارتقای کیفیت معابر شهری و روانسازی ترافیک؛
روکش آسفالت معابر اصلی رشت کلید خورد
شهرداری رشت امروز عملیات مرمت مکانیزه و آسفالتتراشی خیابان رسالت را با هدف بهسازی زیرساختهای ترافیکی و ارتقای سطح کیفی معابر کلانشهر رشت آغاز کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، شهرداری رشت با هدف ارتقای کیفیت معابر شهری و روانسازی ترافیک، عملیات روکش آسفالت خیابان رسالت را از امروز دوشنبه آغاز کرد.
در این طرح، عملیات مرمت مکانیزه شامل تراش آسفالت فرسوده و سپس روکشآسفالت جدید با استفاده از دستگاههای فنیشر انجام میشود.
مدیریت شهری با بهکارگیری تمام ظرفیتها و امکانات موجود، این پروژه را در دستور کار قرار داده است تا ضمن بهبود کیفیت تردد، از بروز مشکلات و اختلالات در عبور و مرور خودروها جلوگیری شود.
عملیات روکشآسفالت معابر اصلی و فرعی شهر با اولویتبندی مناطق پرجمعیت و پرتردد، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری در حال اجراست و تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه خواهد داشت.