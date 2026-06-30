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تاکید رئیس کل دادگستری گیلان بر تقویت پیوند دادگستری با نهاد‌های مردمی

تاکید رئیس کل دادگستری گیلان بر تقویت پیوند دادگستری با نهاد‌های مردمی
کد خبر : 1806593
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رئیس کل دادگستری گیلان گفت: برای ارتقاء خدمت رسانی به مردم، باید همکاری‌ها بین قوه قضائیه و نهاد‌های مردمی مانند هلال احمر تقویت شود

به گزارش ایلنا از رشت، هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان، به همراه جمعی از معاونان به مناسبت هفته قوه قضائیه، با مجید الهیان، رئیس‌کل دادگستری گیلان در محل دادگستری استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مجید الهیان، رئیس‌کل دادگستری گیلان در این دیدار، به عضویت افتخاری در جمعیت هلال‌احمر استان درآمد.

رئیس کل دادگستری گیلان ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی اعضای داوطلب و کارشناسان جمعیت هلال‌احمر، بر لزوم تقویت پیوند میان قوه قضائیه و نهاد‌های مردمی در عرصه‌های خدمت رسانی تأکید کرد.

مجید الهیان، ضمن ابراز خرسندی از عضویت در جمعیت هلال‌احمر، افزود: دادگستری گیلان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای تسهیل امور و حمایت از فعالیت‌های جمعیت مردمی هلال احمر استان اقدام کند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان نیز در ابتدای این دیدار، ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه به رییس کل دادگستری استان و تمامی قضات و کارکنان دادگستری استان، از تلاش‌های بی وقفه مجموعه قضایی استان در راستای تحقق عدالت و خدمت به مردم قدردانی کرد.

هادی سلیمی با بیان اینکه عضویت رییس کل دادگستری گیلان در جمعیت هلال‌احمر، پیامی روشن از حمایت قوه قضائیه از فعالیت‌های مردمی و امدادی در استان است، ابراز امیدواری کرد: با این هم‌افزایی، بتوانیم خدمات‌رسانی خود را در سطح استان گیلان ارتقا داده و گامی مؤثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حوادث طبیعی برداریم.

این نشست، با محوریت بررسی راهکار‌های مشترک برای ارتقای سطح ایمنی جامعه و تسهیل فرآیند‌های امدادی در حوادث غیرمترقبه برگزار شد.

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