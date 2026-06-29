دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین:
آشفتگی در بازار و معیشت مردم یکی از منکرات بزرگ اقتصادی است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین گفت: آشفتگی در بازار و معیشت مردم یکی از منکرات بزرگ اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام مهدی احمدی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه با استناد به آیات قرآن، امر به معروف و نهی از منکر را در کنار نماز و زکات، از ارکان اساسی حکمرانی دینی برشمرد و گفت: هدف از تشکیل نظام اسلامی صرفاً مدیریت اجرایی نیست؛ بلکه اقامهٔ عدالت، اصلاح اجتماعی و بسترسازی برای رواج نیکیها در جامعه است.
وی با ترسیم اولویتهای فعلی کشور اضافه کرد: در شرایط امروز، حفظ انسجام ملی، حراست از نظام و تقویت سرمایهٔ اجتماعی، در صدر معروفهای مورد تأکید قرار دارد. احمدی حضور آگاهانهٔ مردم در عرصههای اجتماعی و خیابانی را هنگام ضرورت برای دفاع از منافع ملی، تجلی بارز مسئولیتپذیری و امر به معروف دانست و خاطرنشان کرد: این حضور، پشتوانهٔ امنیت و اقتدار ملی است.
این مقام مسئول با نقد نگاه محدود به تذکر لسانی گفت: امر به معروف امروز به معنای مطالبهٔ شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی بر عملکرد مدیران است. مردم نه تنها حق دارند، بلکه وظیفه دارند نسبت به نحوهٔ مدیریت بازار، کنترل قیمتها و شیوهٔ ادارهٔ منابع عمومی حساس باشند و مسئولان نیز موظف به پاسخگویی دقیق هستند.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، آشفتگی در بازار و معیشت مردم را یکی از منکرات بزرگ اقتصادی خواند و تأکید کرد: برخورد با گرانی، احتکار و سوداگری از مصادیق بارز نهی از منکر است که باید با نظارت جدی دستگاههای اجرایی پیگیری شود تا فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد.
دبیر ستاد امر به معروف قزوین با هشدار نسبت به بحران انرژی، از راهاندازی پویش فراگیر صرفهجویی خبر داد و گفت: کاهش مصرف بیرویهٔ آب، برق، گاز و سوخت، امروز به یک مسئولیت اجتماعی همگانی تبدیل شده است. وی اقداماتی نظیر خاموش کردن لامپهای اضافی، تنظیم دمای محیط و مدیریت مصرف سوخت را هرچند کوچک، اما در مقیاس ملی بسیار اثرگذار دانست.
احمدی با اشاره به تجربهٔ سالهای گذشته، هشدار داد: قطعی برق در صنایع انرژیبر مانند فولاد و سیمان، صرفاً یک مسئلهٔ صنعتی نیست؛ بلکه این اختلال، تولید، اشتغال، قیمت مسکن و حتی معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: صرفهجویی صحیح نه تنها از بروز خسارتهای اقتصادی جلوگیری میکند، بلکه به تداوم فعالیت کارخانهها و حفظ اشتغال کارگران نیز کمک شایانی میکند.
دبیر ستاد امر به معروف قزوین در پایان با بیان اینکه مشکل انرژی مختص ایران نیست، بر ضرورت تبدیل مدیریت مصرف به یک فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: عبور موفق از این چالشها، بدون مشارکت همهجانبهٔ مردم و برنامهریزی دقیق مسئولان میسر نخواهد شد.