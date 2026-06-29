به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر، در جلسه بررسی راهکارهای حل مشکلات مربوط به تامین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی، به‌ویژه تراکتور و کمباین، اظهار کرد: تامین سوخت این بخش از اولویت‌های مهم استان است و باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که فعالیت کشاورزان در فصل جاری با وقفه مواجه نشود.

معاون اقتصادی استاندار افزود: در کوتاه‌مدت، تامین کمبودهای موجود و مدیریت شرایط کنونی در دستور کار قرار گرفته است تا ماشین‌آلات کشاورزی بتوانند بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند و روند کاشت، داشت و برداشت آسیب نبیند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، مقرر شد پیگیری‌های لازم از سطح ملی نیز انجام شود تا مسائل و محدودیت‌های موجود با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود و سهمیه و تامین سوخت مورد نیاز استان به شکل موثرتری دنبال شود.

کیان‌مهر در پایان تاکید کرد: در کنار اقدامات فوری، برنامه‌ریزی‌های لازم برای سال زراعی آتی نیز باید از هم‌اکنون در دستور کار مدیران مرتبط قرار گیرد تا در بلندمدت، تامین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی با نظم و آمادگی بیشتری انجام شود و کشاورزان با دغدغه کمتری به تولید بپردازند.

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