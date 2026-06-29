معاون استاندار گلستان خبرداد:
پیگیری فوری برای تامین سوخت ماشینآلات کشاورزی در گلستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: تامین سوخت کشاورزان از اولویتهای مهم استان است و باید بهگونهای مدیریت شود که فعالیت کشاورزان در فصل جاری با وقفه مواجه نشود.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهر، در جلسه بررسی راهکارهای حل مشکلات مربوط به تامین سوخت مورد نیاز ماشینآلات کشاورزی، بهویژه تراکتور و کمباین، اظهار کرد: تامین سوخت این بخش از اولویتهای مهم استان است و باید بهگونهای مدیریت شود که فعالیت کشاورزان در فصل جاری با وقفه مواجه نشود.
معاون اقتصادی استاندار افزود: در کوتاهمدت، تامین کمبودهای موجود و مدیریت شرایط کنونی در دستور کار قرار گرفته است تا ماشینآلات کشاورزی بتوانند بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند و روند کاشت، داشت و برداشت آسیب نبیند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، مقرر شد پیگیریهای لازم از سطح ملی نیز انجام شود تا مسائل و محدودیتهای موجود با همکاری دستگاههای مرتبط برطرف شود و سهمیه و تامین سوخت مورد نیاز استان به شکل موثرتری دنبال شود.
کیانمهر در پایان تاکید کرد: در کنار اقدامات فوری، برنامهریزیهای لازم برای سال زراعی آتی نیز باید از هماکنون در دستور کار مدیران مرتبط قرار گیرد تا در بلندمدت، تامین سوخت ماشینآلات کشاورزی با نظم و آمادگی بیشتری انجام شود و کشاورزان با دغدغه کمتری به تولید بپردازند.