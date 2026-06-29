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انفجارهای کنترل‌شده در شیراز به دلیل خنثی‌سازی مهمات

انفجارهای کنترل‌شده در شیراز به دلیل خنثی‌سازی مهمات
کد خبر : 1806106
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رئیس ستاد هماهنگ‌کننده ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شیراز گفت: این عملیات مربوط به خنثی‌سازی مهمات عمل‌ نشده است و در چارچوب برنامه‌ای کنترل‌شده انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد فرهادی با توضیح علت صدای انفجارهای شنیده شده در شهر شیراز، تصریح کرد: این اتفاقات مربوط به عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نشده است که در ساعات روز و به‌صورت کنترل‌شده انجام می‌گیرد.

رئیس ستاد هماهنگ‌کننده ارتش در فارس افزود: مهمات مورد بررسی و خنثی‌سازی، به‌جامانده‌ از تجاوزات اخیر آمریکایی-صهیونیستی است که در حال حاضر عملیات پاک‌سازی و خنثی‌سازی آن‌ها در حال انجام است.

فرهادی در خصوص بازه زمانی و مکان این عملیات توضیح داد: عملیات خنثی‌سازی این مهمات از روز شنبه ششم تیرماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه دهم تیرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد هماهنگ‌کننده ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد افزود: محدوده این عملیات و انفجارهای کنترل‌شده، در حریم پایگاه هوایی شهید دوران و فرودگاه شیراز متمرکز است.

وی در پایان ‌از شهروندان خواست تا در برابر شنیدن این صداها نگران نباشند و تأکید کرد که تمامی این اقدامات تحت نظارت دقیق متخصصان و با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی در حال انجام است.

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