مدیرعامل آب منطقهای کرمانشاه؛
هیچ مانعی برای صدور مجوز حفاری چاههای آب شرب وجود ندارد/پروندهها حداکثر در یک هفته تعیینتکلیف میشوند
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار آب شرب برای شهروندان و روستاییان استان، اعلام کرد: برای صدور مجوز حفاری چاههای آب شرب هیچ محدودیتی وجود ندارد و تمامی فرآیندهای اداری باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا پروژههای آبرسانی بدون وقفه به مرحله اجرا برسند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهرام درویشی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأمین آب شرب سالم، پایدار و باکیفیت برای مردم، بهویژه ساکنان مناطق روستایی، از مهمترین وظایف دستگاههای متولی است و شرکت آب منطقهای کرمانشاه نیز در این راستا با تمام ظرفیت در حال همکاری و تسریع در روند صدور مجوزهای مورد نیاز است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر افزود: طی چند سال گذشته، شرکت آب منطقهای کرمانشاه مجوز حفاری حدود ۶۰ حلقه چاه آب شرب روستایی را صادر کرده که بخش قابل توجهی از مشکلات کمبود آب در مناطق مختلف استان را برطرف کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز با توجه به شرایط منابع آبی و اولویتبندی مناطق دارای تنش آبی، مجوز حفاری ۸ تا ۹ حلقه چاه جدید صادر شده یا در مراحل نهایی بررسی و صدور قرار دارد که این اقدام نشاندهنده اهتمام جدی مجموعه وزارت نیرو برای رفع مشکلات آب شرب روستاهای استان است.
درویشی با بیان اینکه هیچگونه تعللی در زمینه تأمین آب شرب مردم پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: تمامی دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی کامل، روند بررسی پروندهها، صدور مجوزها و اجرای پروژهها را با حداکثر سرعت دنبال کنند تا مردم در فصل گرم سال با کمترین مشکل در تأمین آب مواجه شوند.
وی با تشریح وظایف شرکت آب منطقهای گفت: مسئولیت این شرکت انجام مطالعات کارشناسی، بررسی منابع آب زیرزمینی، جانمایی دقیق محل حفاری و در نهایت صدور مجوز حفاری است و این فرآیند کاملاً فنی و تخصصی انجام میشود.
درویشی خاطرنشان کرد: جانمایی به معنای انتخاب بهترین نقطه برای حفاری چاه بر اساس مطالعات زمینشناسی، هیدروژئولوژی و ارزیابی منابع آب زیرزمینی است تا چاه حفرشده بتواند آب مورد نیاز را با دبی مناسب و کیفیت مطلوب تأمین کند؛ بنابراین این مرحله نه یک مانع، بلکه اقدامی ضروری برای افزایش موفقیت پروژههای آبرسانی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی و زمانی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه تأکید کرد: پس از پایان مراحل مطالعاتی و صدور مجوز، مسئولیت اجرای عملیات حفاری، تأمین اعتبار، تجهیز چاه، احداث خطوط انتقال و بهرهبرداری بر عهده شرکت آب و فاضلاب استان است و هماهنگی و تعامل مستمر میان دو دستگاه نقش مهمی در تسریع روند آبرسانی به روستاها دارد.
وی با اشاره به سیاستهای محرومیتزدایی دولت اظهار کرد: شرکت آب منطقهای کرمانشاه خود را موظف میداند با سرعت، دقت و رعایت ضوابط فنی، تمامی درخواستهای مرتبط با تأمین آب شرب را بررسی کند و اجازه ندهد روند اداری موجب تأخیر در اجرای پروژههای حیاتی شود.
درویشی در پایان از تعیین ضربالاجل برای رسیدگی به پروندههای حفاری چاههای آب شرب خبر داد و گفت: تمامی پروندههای مرتبط با حفاری چاههای آب شرب روستاهای استان حداکثر ظرف مدت یک هفته تعیینتکلیف خواهند شد تا عملیات اجرایی در سریعترین زمان ممکن آغاز شده و آب شرب پایدار برای روستاهای نیازمند تأمین شود.