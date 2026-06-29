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رئیس پلیس منطقه آزاد مازندران معارفه شد

رئیس پلیس منطقه آزاد مازندران معارفه شد
کد خبر : 1806052
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سرهنگ مهدی توانگر با برگزاری مراسمی به عنوان رئیس پلیس منطقه آزاد مازندران معرفی شد؛ منطقه آزادی که از ابتدای سال جاری فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و در حوزه واردات خودرو نیز تاکنون هزار دستگاه ثبت سفارش و ۲۰۰ دستگاه پلاک‌گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ مهدی توانگر صبح امروز در مراسمی به عنوان رئیس پلیس منطقه آزاد مازندران معارفه شد.

توانگر پیش از این ریاست پلیس راهور منطقه آزاد کیش را بر عهده داشت و اکنون مسئولیت فرماندهی پلیس منطقه آزاد مازندران را عهده‌دار شده است.

منطقه آزاد مازندران از ابتدای سال جاری فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. طرح ایجاد این منطقه آزاد در ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۸ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ نیز با رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ادامه، این طرح در سال ۱۴۰۲ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران در سال ۱۴۰۲ با انتصاب نخستین مدیر اجرایی فعالیت خود را آغاز کرد.

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران به صورت سه‌لکه‌ای طراحی شده و محدوده‌های بندر امیرآباد، منطقه ساحلی چپکرود و محوطه بندر نوشهر را در بر می‌گیرد.

بر اساس اعلام مسئولان، تاکنون هزار دستگاه خودرو در منطقه آزاد مازندران ثبت سفارش شده که از این تعداد، ۲۰۰ دستگاه موفق به دریافت پلاک منطقه آزاد شده‌اند.

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