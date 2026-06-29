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ثبت حدود ۳.۹ میلیون تردد بین‌استانی در محورهای فارس

ثبت حدود ۳.۹ میلیون تردد بین‌استانی در محورهای فارس
کد خبر : 1805905
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معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، از ثبت ۳ میلیون و ۸۹۱ هزار تردد بین‌استانی در محورهای این استان طی خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، عبدالرسول باصری با اشاره به آمار تردد در محورهای برون‌شهری استان طی خردادماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: مجموع تردد ورودی به استان و خروجی از استان در خردادماه به ۳ میلیون و ۸۹۱ هزار مورد رسید که این میزان نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷ درصد افزایش داشته است.

باصری با بیان اینکه متوسط تردد روزانه در این بازه زمانی ۱۲۵ هزار و ۵۱۶ تردد بوده است، افزود: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند، بیشترین میزان تردد در تاریخ ۵ خردادماه و کمترین تردد در تاریخ ۲۹ خردادماه به ثبت رسیده است. همچنین محورهای «شیراز - مرودشت»، «مرودشت - شیراز» و «شیراز - سپیدان» به عنوان پرترددترین محورهای استان شناسایی شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک نوع وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: بیشترین سهم تردد در ورودی و خروجی‌های استان با رقمی بالغ بر ۳ میلیون و ۱۹۳ هزار تردد، مربوط به سواری و وانت بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس همچنین با تکیه بر اطلاعات استخراج شده از دوربین‌های پلاک‌خوان تصریح کرد: از ابتدای خردادماه، ۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۷۸۸ پلاک خودرو یکتا در محورهای برون‌شهری استان رویت شده است که پس از استان فارس، وسایل نقلیه با پلاک استان‌های مازندران، اصفهان و تهران به ترتیب بیشترین فراوانی را در محورهای استان به خود اختصاص داده‌اند.

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