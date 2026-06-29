ارقام نوین پسته برای تاب آوری در اقلیم خشک در فارس آزمایش می شود

به گزارش ایلنا، محمدصادق فانی با اشاره به وضعیت تولید پسته در استان فارس گفت: شهرستان‌های نی‌ریز، بختگان، سروستان، خرامه، داراب و شیراز از مهم‌ترین مناطق تولید پسته در استان هستند و در این مناطق ارقام تجاری و رایج احمدآقایی، کله‌قوچی، اکبری و فندقی کشت می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تشدید تهدیدهایی مانند خشکسالی‌های پی‌درپی، شوری منابع آب و خاک باغات پسته و افزایش دمای اقلیم فارس، ضرورت توجه به ارقام مقاوم به تنش‌های محیطی بیش از گذشته احساس می‌شود.

فانی عنوان کرد: به همین متظور، معرفی و اجرای تست سازگاری ارقام امیدبخش پسته با محوریت مقاومت به خشکی و شوری و همچنین نیاز سرمایی متناسب با اقلیم فارس اهمیت ویژه‌ای دارد.

این مقام مسئول توضیح داد: ارقام بهارآور، امیر و امید که تحت نظر پژوهشکده پسته ایران ایجاد و عرضه شده‌اند، به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی مانند تحمل تنش‌های محیطی، زودرس بودن، مقاومت به آفات و بیماری‌ها و کیفیت بسیار خوب محصول، برای نخستین بار به منظور تست سازگاری به استان فارس منتقل شدند.

به گفته وی، با پیگیری‌های انجام شده، تعداد محدودی پیوندک از این ارقام به شهرستان‌های بختگان و نی‌ریز ارسال شد و با همکاری مدیریت‌های جهاد کشاورزی این شهرستان‌ها، عملیات پیوند با موفقیت انجام گرفت.

فانی بیان کرد: تست سازگاری این ارقام امیدبخش در روستای قطرویه نی‌ریز و صالح‌آباد بختگان اجرا شده و پایش سازگاری آنها توسط کارشناسان مدیریت باغبانی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی نی‌ریز و بختگان با همکاری محققان پژوهشکده پسته ایران انجام خواهد شد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح می‌تواند گامی مؤثر در مسیر مقابله با تهدیدهای باغات پسته استان فارس از جمله خشکی، شوری و افزایش دمای اقلیم باشد و زمینه‌ای برای توسعه پایدار کشت پسته در استان فراهم کند.

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