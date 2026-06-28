سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: در هفته‌های اخیر موارد رانندگی بدون گواهینامه در محورهای مواصلاتی استان افزایش یافته و این موضوع دیگر صرفاً یک تخلف رانندگی نیست، بلکه به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است.

وی افزود: در برخی مناطق و خانواده‌ها، رانندگی بدون گواهینامه به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان به امری عادی تبدیل شده، در حالی که رانندگی تنها به حرکت درآوردن خودرو محدود نمی‌شود و نیازمند آموزش، مهارت، شناخت قوانین، کنترل هیجان و توانایی تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از این پدیده گفت: والدین باید بدانند که سپردن خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، به‌معنای قرار دادن آنان و دیگر شهروندان در معرض خطر جدی است.

سرهنگ تقی‌خانی همچنین با رد این باور نادرست که «سال‌ها بدون گواهینامه رانندگی کرده‌ایم و اتفاقی نیفتاده است»، تصریح کرد: نبود حادثه در گذشته، تضمینی برای وقوع نیافتن حادثه در آینده نیست و یک اشتباه کوچک می‌تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد.

وی با اشاره به قوانین موجود افزود: بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت رانندگی بدون گواهینامه، وسیله نقلیه توقیف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود و حتی امکان محکومیت به حبس تا شش ماه نیز وجود دارد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: رانندگی بدون گواهینامه نشانه شجاعت یا مهارت نیست، بلکه بی‌توجهی به قانون و به خطر انداختن جان انسان‌هاست و هیچ مالک خودرویی نباید وسیله نقلیه خود را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قانونی قرار دهد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی پلیس پیشگیری از وقوع حوادث است، زیرا در بسیاری از تصادفات، آنچه باقی می‌ماند داغ از دست دادن عزیزان و خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای خانواده‌هاست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید پیش از مداخله پلیس، مانع رانندگی بدون گواهینامه شود.

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