خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان خبر داد:

افزایش نگران‌کننده رانندگی بدون گواهینامه در قزوین/ ۴۰ خودرو در یک هفته توقیف شد

افزایش نگران‌کننده رانندگی بدون گواهینامه در قزوین/ ۴۰ خودرو در یک هفته توقیف شد
کد خبر : 1805676
لینک کوتاه کپی شد.

رانندگی بدون گواهینامه به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین از توقیف ۴۰ دستگاه خودرو به دلیل رانندگی بدون گواهینامه طی یک هفته گذشته خبر داد و نسبت به افزایش این تخلف، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، هشدار داد.

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: در هفته‌های اخیر موارد رانندگی بدون گواهینامه در محورهای مواصلاتی استان افزایش یافته و این موضوع دیگر صرفاً یک تخلف رانندگی نیست، بلکه به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است.

وی افزود: در برخی مناطق و خانواده‌ها، رانندگی بدون گواهینامه به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان به امری عادی تبدیل شده، در حالی که رانندگی تنها به حرکت درآوردن خودرو محدود نمی‌شود و نیازمند آموزش، مهارت، شناخت قوانین، کنترل هیجان و توانایی تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از این پدیده گفت: والدین باید بدانند که سپردن خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، به‌معنای قرار دادن آنان و دیگر شهروندان در معرض خطر جدی است.

سرهنگ تقی‌خانی همچنین با رد این باور نادرست که «سال‌ها بدون گواهینامه رانندگی کرده‌ایم و اتفاقی نیفتاده است»، تصریح کرد: نبود حادثه در گذشته، تضمینی برای وقوع نیافتن حادثه در آینده نیست و یک اشتباه کوچک می‌تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد.

وی با اشاره به قوانین موجود افزود: بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت رانندگی بدون گواهینامه، وسیله نقلیه توقیف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود و حتی امکان محکومیت به حبس تا شش ماه نیز وجود دارد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: رانندگی بدون گواهینامه نشانه شجاعت یا مهارت نیست، بلکه بی‌توجهی به قانون و به خطر انداختن جان انسان‌هاست و هیچ مالک خودرویی نباید وسیله نقلیه خود را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قانونی قرار دهد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی پلیس پیشگیری از وقوع حوادث است، زیرا در بسیاری از تصادفات، آنچه باقی می‌ماند داغ از دست دادن عزیزان و خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای خانواده‌هاست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید پیش از مداخله پلیس، مانع رانندگی بدون گواهینامه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی