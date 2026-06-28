به منظور تعمیرات اضطراری شبکه گاز؛
گاز شهر تاکستان و برخی مناطق قزوین بهمدت ۳۳ ساعت قطع میشود
رئیس روابطعمومی شرکت گاز استان قزوین از قطع موقت جریان گاز در شهر تاکستان و برخی مناطق اطراف آن بهمنظور انجام تعمیرات اضطراری و رفع نشت گاز خبر داد.
سید علیاصغر توسلیان در گفتوگو خبرنگار ایلنا در قزوین با اعلام این خبر گفت: بهمنظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از نشت گاز و اجرای عملیات تعمیراتی، جریان گاز در شهر تاکستان، روستاهای بخش مرکزی این شهرستان، محور صنعتی تاکستان و تعدادی از روستاهای شهرستانهای اسفرورین، بوئینزهرا و کوهین قطع خواهد شد.
وی افزود: این قطعی از ساعت ۴ بامداد روز سهشنبه ۹ تیرماه آغاز شده و تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.
به گفته رئیس روابطعمومی شرکت گاز استان قزوین، روستاهای کهک و دیالآباد از توابع بخش اسفرورین، روستای علیآباد از بخش دشتآبی بوئینزهرا، روستاهای شیداصفهان و هادیآباد و همچنین روستاهای احمدآباد، سنجانک، شنازند، رامشان و حسینآباد در منطقه کوهین نیز مشمول این قطعی خواهند بود.
شرکت گاز استان قزوین از مشترکان این مناطق درخواست کرده است ضمن رعایت نکات ایمنی، تمهیدات لازم را برای مدت زمان قطعی گاز در نظر بگیرند و پس از وصل مجدد جریان گاز، از بسته بودن شیرهای گاز و ایمنی وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند.