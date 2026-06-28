۲.۴ میلیون نفر از مرز مهران تردد کردند

وی افزود که از این تعداد دو میلیون و ۱۵۹ هزار و ۷۹ تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک (سواری و وانت‌بار) و ۲۴۱ هزار و ۵۹۱ تردد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام یادآور شد: در این بازه زمانی (دهه محرم) مسیر ایلام - سرابله با ۹۱ هزار و ۲۵۳ تردد و جاده چوار - ایلام با ۹۲ هزار و ۴۴۸ تردد، پرترددترین راه‌های استان بوده‌اند.

دشتی‌پور بیان کرد: مردم می‌توانند برای بیان و اعلام هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت با شماره تلفن ۱۴۱ در هر ساعت از شبانه‌روز تماس بگیرند و درخواست و دیدگاه خود را با کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در میان بگذارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد: رصد مستمر وضعیت تردد در راه‌های استان به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک، ایمنی جاده‌ها و تسهیل سفرهای زائران و شهروندان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

تردد ۲۸۸ هزار زائر محرم از مهران

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از افزایش تردد زائران از پایانه مرزی مهران در ماه محرم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای محرم تا بامداد امروز بیش از ۲۸۸ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند.