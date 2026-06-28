مدیرکل راهداری ایلام:
۲.۴ میلیون نفر از مرز مهران تردد کردند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام خبر داد که در دهه نخست ماه محرم دو میلیون و ۴۶۳ هزار و ۵۷۰ تردد وسایل نقلیه در جادههای استان ثبت شده که بخش عمده آنها مربوط به خودروهای شخصی زائران عتبات عالیات است.
به گزارش ایلنا از ایلام، حیدر دشتی پور با اعلام این که میزان ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است، افزود که عمده این ترددها با توجه به ایام تاسوعا و عاشورا مربوط به زائران عتبات عالیات از سراسر کشور و ورود خودروهای آنان به استان برای سفر به عراق از مسیر مرز بینالمللی مهران بوده است.
وی افزود که از این تعداد دو میلیون و ۱۵۹ هزار و ۷۹ تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک (سواری و وانتبار) و ۲۴۱ هزار و ۵۹۱ تردد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام یادآور شد: در این بازه زمانی (دهه محرم) مسیر ایلام - سرابله با ۹۱ هزار و ۲۵۳ تردد و جاده چوار - ایلام با ۹۲ هزار و ۴۴۸ تردد، پرترددترین راههای استان بودهاند.
دشتیپور بیان کرد: مردم میتوانند برای بیان و اعلام هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت با شماره تلفن ۱۴۱ در هر ساعت از شبانهروز تماس بگیرند و درخواست و دیدگاه خود را با کارشناسان مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای در میان بگذارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام تاکید کرد: رصد مستمر وضعیت تردد در راههای استان به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک، ایمنی جادهها و تسهیل سفرهای زائران و شهروندان با جدیت در دستور کار قرار دارد.
تردد ۲۸۸ هزار زائر محرم از مهران
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از افزایش تردد زائران از پایانه مرزی مهران در ماه محرم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای محرم تا بامداد امروز بیش از ۲۸۸ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند.