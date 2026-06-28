استاندار هرمزگان: تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، حاصل همدلی برای تحقق مطالبه ۲۰ ساله مردم است
استاندار هرمزگان با اشاره به آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان، این اقدام را نتیجه همدلی و انسجام میان دستگاههای اجرایی، امنیتی و مناطق آزاد دانست و تأکید کرد: تحقق این مطالبه دیرینه مردم، علاوه بر افزایش رضایتمندی عمومی، نمادی از عدالت، اعتمادسازی و سرمایه اجتماعی در استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری استاندار هرمزگان، در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان، با قدردانی از تمامی دستگاهها و مسئولانی که در تحقق این مطالبه دیرینه مردم نقشآفرینی کردند، اظهار کرد: امروز شاهد به ثمر نشستن یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم هرمزگان هستیم؛ مطالبهای که با همدلی، وفاق و همکاری همه ارکان حاکمیت محقق شد.
وی با بیان اینکه این موفقیت تنها نتیجه اقدامات یک دستگاه یا یک مجموعه نیست، افزود: دولت، مجلس، شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران مناطق آزاد، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا این مطالبه به سرانجام برسد و امروز مردم استان ثمره این همکاری را مشاهده میکنند.
استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماههای اخیر و همزمانی این اقدام با دوران پس از جنگ، گفت: تجربه روزهای سخت اخیر نشان داد که هر زمان وحدت، انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان شکل بگیرد، میتوان بسیاری از موانع را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کرد. این تجربه ارزشمند باید در سایر حوزههای خدمترسانی نیز تداوم یابد.
آشوری تأکید کرد: امروز اقتدار ملی کشور، مرهون رشادت نیروهای مسلح، همراهی مردم و انسجام حاکمیت است و در کنار حفظ امنیت، وظیفه همه مدیران آن است که با خدمترسانی مطلوب، رضایت عمومی، امید اجتماعی و اعتماد مردم را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه رضایت مردم مهمترین سرمایه نظام است، اظهار داشت: مسئولان باید خود را همواره در کنار مردم بدانند و از ایجاد فاصله میان مدیران و جامعه پرهیز کنند. همه مسئولیتهایی که امروز در اختیار مدیران قرار دارد، ریشه در اعتماد مردم دارد و اگر این اصل همواره مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات و چالشها نیز برطرف خواهد شد.
استاندار هرمزگان با اشاره به آثار اجتماعی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: آغاز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر استان، تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه گامی مهم در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش احساس عدالت و ارتقای رضایتمندی مردم محسوب میشود.
وی افزود: مردم هرمزگان سالها این مطالبه را دنبال میکردند و امروز تحقق آن نشان میدهد که با تعامل، همفکری و پیگیری مستمر میتوان بسیاری از خواستههای بهحق مردم را عملیاتی کرد.
آشوری همچنین با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای دوران پساجنگ اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کنیم. تجربه اخیر نشان داد که بسیاری از فرآیندهای اداری با همدلی و تصمیمگیری سریع قابل اصلاح و تسریع است و باید این الگو در مدیریت استان استمرار یابد.
وی مناطق آزاد را از مهمترین ظرفیتهای توسعه هرمزگان دانست و گفت: کیش، قشم و سایر مناطق دارای قابلیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری، تجارت، سرمایهگذاری، اقتصاد دریامحور و فناوری هستند و باید از این ظرفیتها برای افزایش رفاه مردم، توسعه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بهرهبرداری شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به تشکیل شورای راهبردی توسعه مناطق آزاد استان افزود: همافزایی میان مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی استان میتواند زمینهساز تحقق برنامههای توسعهای و افزایش نقش هرمزگان در اقتصاد ملی باشد و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
وی تصریح کرد: توسعه متوازن، عدالتمحور و مردممحور باید محور تمامی برنامههای استان باشد و هر اقدامی که موجب افزایش امید، رضایت و اعتماد عمومی شود، در اولویت مدیریت استان قرار دارد.
آشوری در پایان ضمن قدردانی از مدیران مناطق آزاد کیش و قشم، اعضای شورای تأمین، نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: رسانهها همواره نقش مهمی در انعکاس مطالبات مردم و امیدآفرینی در جامعه داشتهاند و همراهی آنان میتواند زمینهساز تداوم این مسیر و تحقق دستاوردهای بزرگتر برای مردم هرمزگان باشد.