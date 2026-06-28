استاندار هرمزگان: تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، حاصل همدلی برای تحقق مطالبه ۲۰ ساله مردم است

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری استاندار هرمزگان، در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان، با قدردانی از تمامی دستگاه‌ها و مسئولانی که در تحقق این مطالبه دیرینه مردم نقش‌آفرینی کردند، اظهار کرد: امروز شاهد به ثمر نشستن یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم هرمزگان هستیم؛ مطالبه‌ای که با همدلی، وفاق و همکاری همه ارکان حاکمیت محقق شد.

وی با بیان اینکه این موفقیت تنها نتیجه اقدامات یک دستگاه یا یک مجموعه نیست، افزود: دولت، مجلس، شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا این مطالبه به سرانجام برسد و امروز مردم استان ثمره این همکاری را مشاهده می‌کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماه‌های اخیر و همزمانی این اقدام با دوران پس از جنگ، گفت: تجربه روزهای سخت اخیر نشان داد که هر زمان وحدت، انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان شکل بگیرد، می‌توان بسیاری از موانع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کرد. این تجربه ارزشمند باید در سایر حوزه‌های خدمت‌رسانی نیز تداوم یابد.

آشوری تأکید کرد: امروز اقتدار ملی کشور، مرهون رشادت نیروهای مسلح، همراهی مردم و انسجام حاکمیت است و در کنار حفظ امنیت، وظیفه همه مدیران آن است که با خدمت‌رسانی مطلوب، رضایت عمومی، امید اجتماعی و اعتماد مردم را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه رضایت مردم مهم‌ترین سرمایه نظام است، اظهار داشت: مسئولان باید خود را همواره در کنار مردم بدانند و از ایجاد فاصله میان مدیران و جامعه پرهیز کنند. همه مسئولیت‌هایی که امروز در اختیار مدیران قرار دارد، ریشه در اعتماد مردم دارد و اگر این اصل همواره مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات و چالش‌ها نیز برطرف خواهد شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به آثار اجتماعی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: آغاز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر استان، تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه گامی مهم در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش احساس عدالت و ارتقای رضایتمندی مردم محسوب می‌شود.

وی افزود: مردم هرمزگان سال‌ها این مطالبه را دنبال می‌کردند و امروز تحقق آن نشان می‌دهد که با تعامل، همفکری و پیگیری مستمر می‌توان بسیاری از خواسته‌های به‌حق مردم را عملیاتی کرد.

آشوری همچنین با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کنیم. تجربه اخیر نشان داد که بسیاری از فرآیندهای اداری با همدلی و تصمیم‌گیری سریع قابل اصلاح و تسریع است و باید این الگو در مدیریت استان استمرار یابد.

وی مناطق آزاد را از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه هرمزگان دانست و گفت: کیش، قشم و سایر مناطق دارای قابلیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری، تجارت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد دریامحور و فناوری هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای افزایش رفاه مردم، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بهره‌برداری شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به تشکیل شورای راهبردی توسعه مناطق آزاد استان افزود: هم‌افزایی میان مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی استان می‌تواند زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش نقش هرمزگان در اقتصاد ملی باشد و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: توسعه متوازن، عدالت‌محور و مردم‌محور باید محور تمامی برنامه‌های استان باشد و هر اقدامی که موجب افزایش امید، رضایت و اعتماد عمومی شود، در اولویت مدیریت استان قرار دارد.

آشوری در پایان ضمن قدردانی از مدیران مناطق آزاد کیش و قشم، اعضای شورای تأمین، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها همواره نقش مهمی در انعکاس مطالبات مردم و امیدآفرینی در جامعه داشته‌اند و همراهی آنان می‌تواند زمینه‌ساز تداوم این مسیر و تحقق دستاوردهای بزرگ‌تر برای مردم هرمزگان باشد.

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