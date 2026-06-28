به گزارش ایلنا، آیین معارفه سرپرست جدید پست استان فارس با حضور عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست، برگزار شد.

سعید شریف‌زاده در این مراسم با قدردانی از خدمات روح‌الله عباسی، مدیرکل پیشین پست استان فارس، بر ضرورت نوآوری در ارتقای کیفیت خدمات، تنوع‌بخشی به سرویس‌های پستی و بهبود تجربه مشتری تأکید کرد و اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند استان و توانمندی نیروی انسانی، زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر پست استان فارس فراهم خواهد شد.

وی هدف از این تغییرات مدیریتی را چابک‌سازی و ایجاد تحرک بیشتر در شبکه پستی عنوان کرد و افزود: با توجه به سرعت بالای تحولات، لازم است همگام با این تغییرات، مأموریت‌ها و اهداف شبکه پستی را با برنامه‌ریزی دقیق و در زمان‌بندی تعیین‌شده محقق کنیم.

عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست همچنین بر توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، بهره‌گیری از نوآوری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم تأکید کرد.

در پایان این مراسم، حکم سرپرستی محمد راستی‌کردار به وی اعطا و از خدمات و تلاش‌های روح‌الله عباسی، مدیرکل پیشین پست استان فارس، تقدیر شد.

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