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معاون حمل‌ونقل راهداری فارس تاکید کرد؛

مدیریت سفرها در ایام مراسم تشییع رهبر شهید/ مسافران بلیت برگشت تهیه کنند

مدیریت سفرها در ایام مراسم تشییع رهبر شهید/ مسافران بلیت برگشت تهیه کنند
کد خبر : 1805586
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معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با اشاره به پیش‌بینی افزایش چشمگیر ترددها همزمان با مراسم تشییع و خاکسپاری فرمانده شهید، بر ضرورت مدیریت سفرها و برنامه‌ریزی دقیق مسافران تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علی استوان با بیان اینکه حجم تردد در محورهای منتهی به تهران و مشهد مقدس افزایش خواهد یافت، از مسافران خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، بلیت برگشت خود را همزمان با تهیه بلیت رفت از مبدأ سفر خریداری کنند.

وی افزود: تهیه بلیت برگشت از ابتدا، ضمن تسهیل برنامه‌ریزی سفر، از کمبود ظرفیت ناوگان در مسیر بازگشت و اتلاف وقت مسافران جلوگیری خواهد کرد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس همچنین درباره اعزام‌های گروهی و کاروانی گفت: تمامی گروه‌ها و کاروان‌هایی که قصد اعزام به تهران و مشهد را دارند، باید پیش از هرگونه اقدام، برای دریافت مجوزهای قانونی و انعقاد قراردادهای رسمی با انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری شیراز و همچنین مراجع ذی‌صلاح در شهرستان‌های مبدأ هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

استوان در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط قانونی تصریح کرد: این هماهنگی‌ها با هدف جلوگیری از فعالیت شرکت‌های غیرمجاز، حفظ نظم در شبکه حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران و مسافران، ضروری و الزامی است.

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