معاون حملونقل راهداری فارس تاکید کرد؛
مدیریت سفرها در ایام مراسم تشییع رهبر شهید/ مسافران بلیت برگشت تهیه کنند
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس با اشاره به پیشبینی افزایش چشمگیر ترددها همزمان با مراسم تشییع و خاکسپاری فرمانده شهید، بر ضرورت مدیریت سفرها و برنامهریزی دقیق مسافران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی استوان با بیان اینکه حجم تردد در محورهای منتهی به تهران و مشهد مقدس افزایش خواهد یافت، از مسافران خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، بلیت برگشت خود را همزمان با تهیه بلیت رفت از مبدأ سفر خریداری کنند.
وی افزود: تهیه بلیت برگشت از ابتدا، ضمن تسهیل برنامهریزی سفر، از کمبود ظرفیت ناوگان در مسیر بازگشت و اتلاف وقت مسافران جلوگیری خواهد کرد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس همچنین درباره اعزامهای گروهی و کاروانی گفت: تمامی گروهها و کاروانهایی که قصد اعزام به تهران و مشهد را دارند، باید پیش از هرگونه اقدام، برای دریافت مجوزهای قانونی و انعقاد قراردادهای رسمی با انجمن صنفی شرکتهای حملونقل مسافری شیراز و همچنین مراجع ذیصلاح در شهرستانهای مبدأ هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
استوان در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط قانونی تصریح کرد: این هماهنگیها با هدف جلوگیری از فعالیت شرکتهای غیرمجاز، حفظ نظم در شبکه حملونقل عمومی و ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران و مسافران، ضروری و الزامی است.