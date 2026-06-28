دستبند پلیس بر دستان قاتل ۲۴ ساله در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح در شهرک قصرقمشه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که جوانی ۲۴ ساله بر سر اختلافات شخصی با خانمی۱۴ ساله وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری مرد ۲۴ ساله با سلاح سرد خانم را به شدت مجروح می نماید که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل قاتل را در مخفیگاهش شناسایی و وی را دستگیر کنند.

وی گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

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