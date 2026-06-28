در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
آمادگی کامل گمرک سرو برای پذیرش کامیونها/گره تردد در مرز ترکیه است
ناظر گمرکات آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل صف کامیونهای ایرانی در مرز سرو اعلام کرد که گمرک سرو هیچگونه محدودیتی برای پذیرش ناوگان باری ندارد و کندی فعلی در تردد، ناشی از مشکلات زیرساختی و عملیاتی در گمرک اسندره ترکیه است.
خالد جنگجو در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،در تشریح دلایل تشکیل صف کامیون ها در مرز سرو اظهار کرد: خرابی دستگاه ایکسری، محدودیت فضای عملیاتی، نبود آزمایشگاه تعیین ماهیت کالا و همچنین استقرار نداشتن برخی سازمانهای مجوزدهنده در گمرک اسندره از مهمترین عوامل کاهش سرعت پذیرش کامیونها در سمت ترکیه محسوب میشود.
وی افزود: از طرف ترکیه درخواست شده است در دوره اختلال دستگاه ایکسری، روند کنترل محمولهها از طریق بازرسی فیزیکی و مدیریت ریسک انجام شود تا اختلالی در تردد کامیونها ایجاد نشود.
ناظر گمرکات آذربایجانغربی ادامه داد: محدودیتهای زیرساختی در مرز مقابل موجب طولانی شدن فرایند ترخیص و کاهش ظرفیت پذیرش روزانه شده و با وجود تلاش مسئولان گمرک اسندره برای استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، همچنان روند ورود کامیونها به سمت گمرک سرو با کاهش مواجه است.
جنگجو با تأکید بر آمادگی کامل گمرک سرو تصریح کرد: این گمرک از نظر فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات هیچ محدودیتی برای پذیرش کامیونها ندارد و آماده ارائه خدمات به ناوگان تجاری در تمام ساعات شبانهروز است.
وی همچنین از ادامه رایزنیهای فنی و دیپلماتیک با طرف ترکیه خبر داد و گفت: بر اساس قولهای ارائهشده، تعمیر دستگاه ایکسری، افزایش ساعات کاری و استقرار موقت تیمهای مجوزدهنده در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده روند تردد کامیونها به شرایط عادی بازگردد.