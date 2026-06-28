نماینده بندرعباس: تردد خودروهای پلاک کیش و قشم حق مردم هرمزگان بود که امروز محقق شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، احمد مرادی در آیین آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان، با اشاره به سابقه طولانی این مطالبه مردمی اظهار کرد: موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد، سال‌ها از سوی نمایندگان ادوار مختلف مجلس، مسئولان استانی و مدیران مناطق آزاد پیگیری شده بود و امروز خوشبختانه با همراهی دولت، استانداری هرمزگان و مجموعه مسئولان، این خواسته دیرینه مردم به نتیجه رسید.

وی افزود: این مطالبه بارها در دولت‌های مختلف مطرح شده بود و در آخرین پیگیری‌ها نیز با حضور مسئولان استان و نمایندگان مجلس دنبال شد تا سرانجام امروز شاهد اعلام رسمی اجرای آن هستیم و مردم دیگر دغدغه گذشته را نخواهند داشت.

مرادی با بیان اینکه اجرای این طرح گامی در جهت تحقق عدالت است، گفت: همواره این سؤال وجود داشت که چرا چنین امکانی در برخی مناطق آزاد کشور فراهم است اما مردم هرمزگان از این حق محروم بودند؛ در حالی که شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی استان، ضرورت استفاده از خودروهای مناسب‌تر را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کیفیت پایین بخشی از خودروهای تولید داخل اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی مطالبه مردم، استفاده از خودروهایی بود که کیفیت مناسب‌تری داشته باشند، چرا که بسیاری از خودروهای داخلی علاوه بر قیمت بالا، از مصرف سوخت زیاد و کیفیت پایین رنج می‌برند و همین موضوع موجب شد مردم، نمایندگان و مسئولان استانی پیگیر تحقق این مطالبه باشند.

وی ضمن قدردانی از مدیران مناطق آزاد کیش و قشم، استاندار هرمزگان و تمامی مسئولانی که در اجرای این طرح نقش داشتند، تصریح کرد: خوشبختانه امروز نگاه مدیران مناطق آزاد بیش از گذشته معطوف به مردم است و این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات و مطالبات استان باشد.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اخیر کشور، از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: اگر امروز امنیت، آرامش و امکان خدمت‌رسانی در کشور برقرار است، مرهون ایثار، رشادت و جانفشانی نیروهای مسلح، فرماندهان شهید و همچنین همراهی و مقاومت مردم است که در سخت‌ترین شرایط کشور را تنها نگذاشتند.

وی افزود: همه مسئولان وظیفه دارند قدردان این مردم باشند و با تمام توان برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت زندگی آنان تلاش کنند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس همچنین بر ضرورت همدلی میان مدیران استان تأکید کرد و گفت: امروز هرمزگان بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همکاری و دوری از حاشیه‌ها نیاز دارد. فرصت اختلاف و حاشیه‌سازی وجود ندارد و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی برای توسعه استان و خدمت به مردم تلاش کنند.

مرادی با بیان اینکه در دل هر سختی، فرصت‌هایی برای پیشرفت نهفته است، خاطرنشان کرد: باید از شرایط موجود برای توسعه هرمزگان، جذب سرمایه‌گذاری و حل مشکلات مردم استفاده کنیم و با همدلی و تلاش مضاعف، آینده‌ای بهتر برای استان رقم بزنیم.

وی در پایان تأکید کرد: خدمت صادقانه به مردم، تحقق عدالت و پاسخگویی به مطالبات عمومی باید همواره در اولویت مسئولان قرار داشته باشد و اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، نمونه‌ای از تحقق همین رویکرد در هرمزگان است.

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