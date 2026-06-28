معاون ادارهکل حفاظت محیطزیست استان خبر داد:
کشف لاشه یک فوک خزری در سواحل استان مازندران / تعداد تلفات به 21 قلاده رسید
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان مازندران به پیدا شدن لاشه یک قلاده فوک خزری در استان اشاره کرده گفت: با پیدا شدن یک لاشه یک قلاده فوک خزری دیگر در ساحل جویبار، مجموع تلفات این گونه در سال جاری به 21 قلاده رسیده است.
به گزارش ایلنا، روحالله اسماعیلی افزود: متأسفانه لاشه کشف شده این فوک خزری در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشت و امکان کالبدگشایی و نمونهبرداری علمی وجود نداشت. با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، عملیات دفن بهداشتی لاشه برای جلوگیری از هرگونه آلودگی محیطی انجام شده است.
وی ادامه داد: این اتفاق بار دیگر نگرانیها را در مورد سلامت جمعیت فوکهای خزری در دریای خزر افزایش داده است. این گونه منحصربهفرد که تنها پستاندار دریای خزر محسوب میشود، در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و نیز در دسته گونههای در خطر انقراض قرار دارد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان مازندران به پیامدهای مرگ فوکهای خزری در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مشاهده لاشههای متعدد از این پستاندار ارزشمند، زنگ خطری جدی برای اکوسیستم حساس دریای خزر به شمار میرود.
اسماعیلی تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه لاشه فوک خزری یا موارد مشابه، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه 1540 اطلاعرسانی کنند. این همکاری مردمی نقش حیاتی در تشخیص زودهنگام علت تلفات و انجام اقدامات لازم برای حفظ این گونه ارزشمند را در حیاتوحش ایفا میکند.
وی بیان داشت: حفظ بقای فوک خزری و پایش سلامت جمعیت آن، از اولویتهای سازمان حفاظت محیطزیست در حوضه دریای خزر است. این تلاشها نیازمند توجه همگانی است تا بتوان از تکرار این تلخکامیها در سواحل خزر جلوگیری کرد و میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده به یادگار گذاشت.