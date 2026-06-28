تولید دام و طیور فارس در جنگ پایدار ماند/ امنیت غذایی تأمین شد

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در تشریح اقدامات انجام شده، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری تشکل‌ها و تولیدکنندگان، تولید در بخش دام و طیور استان بدون وقفه ادامه یافت و نیاز بازار به‌طور کامل تأمین شد.

وی بیان کرد: در این مدت، هماهنگی‌های مستمر با اتحادیه مرغداران و زنجیره‌های تولید، برای پایداری و توسعه “تولید قراردادی” انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول؛ تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، اجرای طرح خرید اعتباری نهاده در سامانه بازارگاه (طرح پالیز)، مدیریت عرضه در کشتارگاه‌ها برای جلوگیری از انباشت تولید و تأمین سوخت و ذخایر راهبردی را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد.

بهجت حقیقی همچنین اجرای طرح خرید حمایتی گوشت مرغ را یکی از اقدامات مؤثر در تنظیم بازار دانست و گفت: در این طرح گوشت مرغ مازاد از تولیدکنندگان خریداری و برای مدیریت بازار در سردخانه‌ها ذخیره شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد تا تولید و تأمین محصولات پروتئینی استان در آن دوره بدون اختلال ادامه یابد و امنیت غذایی به‌طور کامل حفظ شود. این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش کشاورزی استان فارس در مواجهه با شرایط بحرانی است.

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