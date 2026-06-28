به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمدجعفر کبیری در مراسم آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان، این اقدام را تحقق یکی از مطالبات دیرینه ساکنان مناطق آزاد عنوان کرد و اظهار داشت: با تلاش جمعی، همراهی اعضای شورای تأمین و حمایت استاندار هرمزگان، مطالبه بیش از ۲۰ ساله مردم مناطق آزاد کیش و قشم به سرانجام رسید و امکان تردد خودروهای پلاک این مناطق در سطح استان فراهم شد.

وی با اشاره به عملکرد ۱۹ ماهه سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: طی این مدت، با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاحات مدیریتی، شاهد جهش قابل توجهی در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی بوده‌ایم.

کبیری از رشد هفت برابری سرمایه‌گذاری در کیش خبر داد و افزود: تنها طی ۱۸ ماه گذشته، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده که این میزان از مجموع سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته فراتر رفته است. همچنین ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای احداث بزرگ‌ترین هتل کشور جذب شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی اظهار کرد: صادرات کالا و خدمات به ۳۹۷ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری منطقه با ثبت ۹۰ میلیون دلار مازاد، مثبت شده است. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز رشد ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۸ پرونده کلان راکد سنواتی تعیین تکلیف شده است، افزود: با این اقدام، پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان که در مجموع حدود ۲۰ سال متوقف مانده بودند، دوباره وارد چرخه اجرا شدند.

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود از پایان ناترازی‌های آب و برق در جزیره خبر داد و گفت: امروز ناترازی انرژی در کیش به طور کامل برطرف شده و عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۲۲ مگاواتی نیز آغاز شده است که گامی مهم در توسعه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های عمرانی بیان کرد: حجم عملیات عمرانی در کیش دو برابر شده و صدور مجوزهای ساختمانی رشد ۴۰۰ درصدی داشته است. همچنین پروژه احداث مسکن کارکنان با ارزشی بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت گفت: پس از ۳۰ سال، پروانه بهره‌برداری بیمارستان کیش اخذ شده و با افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، سرانه خدمات درمانی جزیره ارتقا یافته است.

کبیری در تشریح اقدامات حوزه شفافیت و صیانت از دارایی‌های عمومی نیز اظهار داشت: ۳۳۰ هکتار از اراضی ملی به حاکمیت سازمان بازگردانده شده، فرآیند واگذاری شرکت هواپیمایی کیش متوقف و این سرمایه ملی حفظ شده است. همچنین با هوشمندسازی فرآیندها، تمدید مجوزهای اقتصادی اکنون تنها در دو روز کاری انجام می‌شود.

وی از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جزیره نیز خبر داد و افزود: با ورود سه هزار و ۸۵۰ دستگاه خودروی جدید، از جمله خودروهای برقی و هیبریدی، یکی از مطالبات چندین ساله کیشوندان محقق شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به شرایط اقتصادی پس از جنگ، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد و گفت: کیش باید در دوران پساجنگ به یکی از محورهای توسعه کشور در حوزه‌های مالی، فناوری و گردشگری تبدیل شود.

وی افزود: فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که در روزهای سخت جنگ در کنار کشور ایستادند، شایسته حمایت هستند و لازم است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، تسهیل امور گمرکی و ارائه تسهیلات بانکی، زمینه جبران خسارت‌ها و رونق مجدد کسب‌وکارها فراهم شود.

کبیری همچنین از راه‌اندازی دادگاه الکترونیک در جزیره کیش خبر داد و این اقدام را گامی مهم در توسعه خدمات هوشمند و تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات قضایی عنوان کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار سیاست‌های توسعه‌ای، کیش بتواند نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار ایفا کند.

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