فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان خبر داد:
ثبت آمار صفر مورد حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی استان مرکزی
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به ثبت آمار صفر مورد حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی استان در 3 ماهه نخست سال جاری اشاره کرده و در این رابطه گفت: ثبت این آمار و کسب موفقیت فوق مرهون افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان است.
به گزاش ایلنا، سرهنگ عابدین ملکیپویا در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: در 3 ماهه نخست سال گذشته 12 فقره حریق به مساحت 10 هکتار در سطح شهرستانهای استان مرکزی شامل شهرستان اراک با 7 فقره، شهرستان کمیجان با 2 فقره و شهرستان شازند با 3 فقره اتفاق افتاده بود.
وی ادامه داد: با تلاشهای انجام شده در مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و همچنین همکاری شهروندان، در 3 ماهه نخست سال جاری آمار موارد حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی این استان به صفر رسیده است. ثبت این آمار ناشی از افزایش آگاهیبخشیهای عمومی و مشارکت شهروندان است.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به اقدامات انجام شده در بخش پیشگیری و اطفاء حریق اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در 3 ماهه نخست سال جاری در راستای پیشگیری و اطفاء حریق، 32 دوره آموزشی با حضور 580 نفر در سطح جوامع محلی استان برگزار شده است.
سرهنگ ملکیپویا تصریح کرد: در این بازه زمانی 9 مانور عملیاتی اطفاء حریق و مهار آتش با موفقیت اجرا شده است. همچنین 324 مورد محتوای آموزشی شامل اطلاعیههای هشداردهنده و تولیدات سمعی و بصری در رسانههای استان مرکزی به خصوص خبرگزاریها و صداوسیما برای افزایش آگاهی عمومی منتشر شد.
وی بیان داشت: برگزاری این برنامههای آموزشی نقش بسزایی در کاهش وقوع حریق عرصههای جنگلی و مرتعی استان مرکزی داشته است. این اقدامات موجب شد تعداد وقوع حریق و سطح عرصههای دچار حادثه آتشسوزی در 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیری داشته باشد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اضافه کرد: مأموران یگان حفاظت از طریق تلفن 1504 آماده دریافت گزارشات شهروندان در خصوص تخلفاتی نظیر شخم و شیار، ساختوساز غیرمجاز و حریق در جنگلها و مراتع هستند تا نسبت به برخورد قضایی با متخلفان اقدامات لازم را اجرایی کند.