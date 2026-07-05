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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

مسیر صادرات محصولات کشاورزی گلستان به آسیای میانه باید هموارتر شود

مسیر صادرات محصولات کشاورزی گلستان به آسیای میانه باید هموارتر شود
کد خبر : 1805445
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عضو اصلی شورا  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان گلستان اعلام کرد که این استان با برخورداری از تنوع کم‌نظیر تولیدات، می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی بازارهای آسیای میانه و سایر کشورهای منطقه تبدیل شود.

حمید  هزارجریبی درگفت وگو با ایلنا اظهار کرد: گلستان از نظر تولید گندم، دانه‌های روغنی، سبزی و صیفی، محصولات گلخانه‌ای و حتی باغی، ظرفیت‌هایی دارد که کمتر استانی در کشور از آن برخوردار است و همین مزیت می‌تواند پایه‌ای برای جهش صادراتی باشد. 

هزارجریبی با اشاره به اینکه صادرات پایدار بدون زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست، افزود: برای ورود قدرتمند به بازارهای منطقه، باید در حوزه بسته‌بندی، سردخانه‌ها، حمل‌ونقل بین‌المللی و توسعه گلخانه‌ها سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیرد. بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران بومی و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند. 

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کشاورزی، گمرک، استاندارد و تجارت خارجی باید با هماهنگی بیشتر، موانع اداری و فرآیندهای پیچیده صادرات را کاهش دهند تا کشاورزان و تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه وارد بازارهای خارجی شوند. با حمایت این دستگاه‌ها، محصولات گلستان می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازار کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و حتی روسیه را به دست آورد. 

او با اشاره به اینکه گلستان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور است، گفت: وجود اراضی حاصلخیز، آب‌وهوای متنوع، نیروی انسانی روستایی و امکان توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، گلستان را به استانی تبدیل کرده که می‌تواند در صادرات کشاورزی حرف اول را بزند. 

حمید هزارجریبی در پایان تأکید کرد که اگر سرمایه‌گذاری، حمایت دستگاه‌ها و نگاه صادرات‌محور در کنار هم قرار گیرد، گلستان می‌تواند به یکی از مراکز اصلی تأمین محصولات کشاورزی برای کشورهای آسیای میانه تبدیل شود.

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