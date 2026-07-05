مسیر صادرات محصولات کشاورزی گلستان به آسیای میانه باید هموارتر شود

حمید هزارجریبی درگفت وگو با ایلنا اظهار کرد: گلستان از نظر تولید گندم، دانه‌های روغنی، سبزی و صیفی، محصولات گلخانه‌ای و حتی باغی، ظرفیت‌هایی دارد که کمتر استانی در کشور از آن برخوردار است و همین مزیت می‌تواند پایه‌ای برای جهش صادراتی باشد.

هزارجریبی با اشاره به اینکه صادرات پایدار بدون زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست، افزود: برای ورود قدرتمند به بازارهای منطقه، باید در حوزه بسته‌بندی، سردخانه‌ها، حمل‌ونقل بین‌المللی و توسعه گلخانه‌ها سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیرد. بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران بومی و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کشاورزی، گمرک، استاندارد و تجارت خارجی باید با هماهنگی بیشتر، موانع اداری و فرآیندهای پیچیده صادرات را کاهش دهند تا کشاورزان و تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه وارد بازارهای خارجی شوند. با حمایت این دستگاه‌ها، محصولات گلستان می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازار کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و حتی روسیه را به دست آورد.

او با اشاره به اینکه گلستان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور است، گفت: وجود اراضی حاصلخیز، آب‌وهوای متنوع، نیروی انسانی روستایی و امکان توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، گلستان را به استانی تبدیل کرده که می‌تواند در صادرات کشاورزی حرف اول را بزند.

حمید هزارجریبی در پایان تأکید کرد که اگر سرمایه‌گذاری، حمایت دستگاه‌ها و نگاه صادرات‌محور در کنار هم قرار گیرد، گلستان می‌تواند به یکی از مراکز اصلی تأمین محصولات کشاورزی برای کشورهای آسیای میانه تبدیل شود.

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