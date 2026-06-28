دادستان استان لرستان خبر داد؛
دستگیری متهمان حادثه میدان مادر خرمآباد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با تأکید بر پیگیری قضایی پرونده حادثه تلخ میدان مادر خرمآباد، ضمن اعلام دستگیری متهم و تمامی همدستان وی، نسبت به انتشار شایعات بیاساس در فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، علی حسنوند در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد: مطابق با بررسیهای اولیه، متهم اصلی به همراه همدستانش به دستور بازپرس بازداشت و راهی زندان شدهاند همچنین بازسازی صحنه جرم نیز با حضور متهمان انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده اکنون در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد به شایعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی، بهویژه در خصوص آزادی متهمان اشاره کرد و ضمن رد قاطع این ادعا، از شهروندان خواست در خصوص روند پروندههای قضایی تنها به اخبار رسمی دادگستری کل استان لرستان استناد کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تاکید کرد: شهروندان باید از پیگیری اخبار غیررسمی و شایعات منتشر شده در گروهها و صفحات نامعتبر خودداری نمایند.