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حمله خرس به یک روستایی در مراغه

حمله خرس به یک روستایی در مراغه
کد خبر : 1804983
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یک روستایی در ارتفاعات منطقه «کرده‌ده» از توابع بخش مرکزی شهرستان مراغه بر اثر حمله یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی شد.

 این مرد ۵۸ ساله هنگام جمع‌آوری گیاهان کوهی در ارتفاعات روستای یادشده مورد حمله خرس قرار گرفت و از ناحیه دست‌ها و پای راست دچار جراحت شد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه با تأیید این خبر اعلام کرد: این حادثه حوالی ظهر روز گذشته رخ داد و فرد مصدوم پس از انتقال به اورژانس، تحت مراقبت و درمان قرار گرفت.

بر اساس اعلام این مرکز، مصدوم از ناحیه هر دو دست و پای راست دچار جراحت شده و هم‌اکنون در بخش ارتوپدی یکی از بیمارستان‌های مراغه بستری است.

دانشکده علوم پزشکی مراغه با بیان اینکه حال عمومی این فرد رضایت‌بخش گزارش شده است، افزود: واکسن هاری نیز بلافاصله پس از انتقال وی به مرکز درمانی تزریق شد.

مناطق دامنه کوه سهند از زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای به شمار می‌رود و گاهی حضور این حیوان در ارتفاعات و مناطق کوهستانی اطراف مراغه گزارش می‌شود.

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