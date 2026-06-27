حمله خرس به یک روستایی در مراغه

این مرد ۵۸ ساله هنگام جمع‌آوری گیاهان کوهی در ارتفاعات روستای یادشده مورد حمله خرس قرار گرفت و از ناحیه دست‌ها و پای راست دچار جراحت شد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه با تأیید این خبر اعلام کرد: این حادثه حوالی ظهر روز گذشته رخ داد و فرد مصدوم پس از انتقال به اورژانس، تحت مراقبت و درمان قرار گرفت.

بر اساس اعلام این مرکز، مصدوم از ناحیه هر دو دست و پای راست دچار جراحت شده و هم‌اکنون در بخش ارتوپدی یکی از بیمارستان‌های مراغه بستری است.

دانشکده علوم پزشکی مراغه با بیان اینکه حال عمومی این فرد رضایت‌بخش گزارش شده است، افزود: واکسن هاری نیز بلافاصله پس از انتقال وی به مرکز درمانی تزریق شد.

مناطق دامنه کوه سهند از زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای به شمار می‌رود و گاهی حضور این حیوان در ارتفاعات و مناطق کوهستانی اطراف مراغه گزارش می‌شود.

انتهای پیام/