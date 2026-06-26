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در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران؛

فعالیت ادارات آذربایجان‌غربی در روز شنبه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود

فعالیت ادارات آذربایجان‌غربی در روز شنبه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود
کد خبر : 1804665
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براساس اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی،در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال کشور فعالیت ادارات استان در روز شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، خضر کاک درویشی  گفت: در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال کشورمان، تقویت همبستگی و انسجام ملی و فراهم کردن امکان تماشای دیدار حساس ایران و مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی و موافقت استاندار آذربایجان غربی، فعالیت تمامی ادارات، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه ساعت ۹ صبح اعلام می‌شود.

 کاک‌درویشی افزود: تمامی مراکز خدمات‌رسان ضروری و عملیاتی از جمله بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اورژانس و مراکز امدادی، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و نظامی و واحدهای خدمات‌رسان (آب، برق و گاز) طبق روال معمول و بدون هیچ‌گونه تغییر در ساعت کاری، فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

 

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