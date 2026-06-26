به گزارش ایلنا، خضر کاک درویشی گفت: در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال کشورمان، تقویت همبستگی و انسجام ملی و فراهم کردن امکان تماشای دیدار حساس ایران و مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی و موافقت استاندار آذربایجان غربی، فعالیت تمامی ادارات، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه ساعت ۹ صبح اعلام می‌شود.

کاک‌درویشی افزود: تمامی مراکز خدمات‌رسان ضروری و عملیاتی از جمله بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اورژانس و مراکز امدادی، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و نظامی و واحدهای خدمات‌رسان (آب، برق و گاز) طبق روال معمول و بدون هیچ‌گونه تغییر در ساعت کاری، فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

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