در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران؛
فعالیت ادارات آذربایجانغربی در روز شنبه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود
براساس اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی،در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال کشور فعالیت ادارات استان در روز شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.
به گزارش ایلنا، خضر کاک درویشی گفت: در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال کشورمان، تقویت همبستگی و انسجام ملی و فراهم کردن امکان تماشای دیدار حساس ایران و مصر در چارچوب رقابتهای جام جهانی و موافقت استاندار آذربایجان غربی، فعالیت تمامی ادارات، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه ساعت ۹ صبح اعلام میشود.
کاکدرویشی افزود: تمامی مراکز خدماترسان ضروری و عملیاتی از جمله بیمارستانها و مراکز درمانی، اورژانس و مراکز امدادی، آتشنشانی، نیروهای انتظامی و نظامی و واحدهای خدماترسان (آب، برق و گاز) طبق روال معمول و بدون هیچگونه تغییر در ساعت کاری، فعالیت خود را ادامه خواهند داد.