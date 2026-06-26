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2 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی همدان به رزن

2 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی همدان به رزن
کد خبر : 1804656
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روابط‌عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برخورد یک دستگاه خاور با یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در محور مواصلاتی همدان به رزن مقابل روستای کوریجان 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته شده و در این رابطه آمده است: در این حادثه رانندگی 2 زن 40 و 46 ساله به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست دادند. همچنین در این حادثه یک دختر 12 ساله نیز مصدوم شده بود و به بیمارستان بعثت شهرستان همدان منتقل شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: پس از اعلام گزارش حادثه رانندگی به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، 2 تیم درمانی از پایگاه‌های اورژانس کوریجان و روعان شهرستان کبودرآهنگ به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی را برای مصدوم این حادثه انجام دادند.

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