2 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی همدان به رزن

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته شده و در این رابطه آمده است: در این حادثه رانندگی 2 زن 40 و 46 ساله به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست دادند. همچنین در این حادثه یک دختر 12 ساله نیز مصدوم شده بود و به بیمارستان بعثت شهرستان همدان منتقل شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: پس از اعلام گزارش حادثه رانندگی به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، 2 تیم درمانی از پایگاه‌های اورژانس کوریجان و روعان شهرستان کبودرآهنگ به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی را برای مصدوم این حادثه انجام دادند.

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