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مدیرعامل هلال احمر استان خبر داد:

3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی کمربند جنوبی شهر زنجان

3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی کمربند جنوبی شهر زنجان
کد خبر : 1804643
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مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری ال90 با یک دستگاه نیسان‌وانت، در محور مواصلاتی کمربندی جنوبی شهر زنجان حد فاصل میدان فلسطین و میدان جهاد 3 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری ال90 با یک دستگاه وانت‌نیسان در محور مواصلاتی کمربندی جنوبی شهر زنجان حد فاصل میدان فلسطین و میدان جهاد با مرکز EOC جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 اکیپ عملیاتی امداد و نجات و حریق از ایستگاه شماره یک (نواب) به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شده و نسبت به رهاسازی یک نفر محبوس حادثه، رسیدگی به 2 مصدوم دیگر و همچنین ایمن‌سازی محیط این حادثه اقدام کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: 3 نفر مصدوم این حادثه پس از رهاسازی، برای درمان و انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

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