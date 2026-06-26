مدیرعامل هلال احمر استان خبر داد:
3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی کمربند جنوبی شهر زنجان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری ال90 با یک دستگاه نیسانوانت، در محور مواصلاتی کمربندی جنوبی شهر زنجان حد فاصل میدان فلسطین و میدان جهاد 3 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حکمتالله هاشمی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری ال90 با یک دستگاه وانتنیسان در محور مواصلاتی کمربندی جنوبی شهر زنجان حد فاصل میدان فلسطین و میدان جهاد با مرکز EOC جمعیت هلالاحمر اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 اکیپ عملیاتی امداد و نجات و حریق از ایستگاه شماره یک (نواب) به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شده و نسبت به رهاسازی یک نفر محبوس حادثه، رسیدگی به 2 مصدوم دیگر و همچنین ایمنسازی محیط این حادثه اقدام کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: 3 نفر مصدوم این حادثه پس از رهاسازی، برای درمان و انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.