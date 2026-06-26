دستور استاندار فارس برای آغاز به کار ادارات دولتی از ساعت ۹ صبح شنبه ششم تیرماه

به گزارش ایلنا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: به دستور دکتر حسینعلی امیری استاندار و رئیس شورای اداری فارس، به دلیل برگزاری بازی حساس تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیر و فراهم آوردن فرصت برای تماشای این رویداد مهم ورزشی در کنار خانواده، کارمندان دستگاه‌های دولتی می توانند پس از پایان این رقابت در محل کار حاضر شوند.

علیرضا انصاری افزود: بنا بر تأکید استاندار، این رویداد با غرور ملی ایرانیان گره خورده است؛ بنابراین ساعت کاری روز شنبه ۶ تیر به دستور ایشان با بصورت شناوری (ساعت شروع ۷ تا ۹ و پایان ساعت اداری ۱۳ تا ۱۵) اعلام می‌شود تا کارمندان عزیز بتوانند بدون نگرانی از تداخل این رویداد با ساعت کاری، به تماشا و تشویق تیم ملی فوتبال بپردازند.

انصاری با قدردانی از کارکنان بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر مراکز نوبت‌کاری، امدادی و خدمات ضروری که در همه شرایطی در کنار مردم هستند، آنها از این تصمیم مستثنی دانست.

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