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12 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی

12 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی
کد خبر : 1804595
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع 2 فقره حادثه رانندگی در بازه زمانی کمتر از یک ساعت که در محورهای مواصلاتی کمیجان - فتح‌آباد و توره - اراک به وقوع پیوست، 12 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات نخستین حادثه رانندگی پرداخته و افزود: در حادثه رانندگی نخست که در محور مواصلاتی کمیجان - فتح‌آباد به وقوع پیوسته است، یک دستگاه خودروی سواری پرشیا و یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند.

وی ادامه داد: پس از اعلام گزارش به سامانه اورژانس 115، تیم‌های امدادی از پایگاه‌های اورژانس اسفندان و کمیجان به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این حادثه رانندگی 6 نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی تکنسین‌های اورژانس، به مراکز درمانی منطقه منتقل شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در حادثه رانندگی دوم که در محور مواصلاتی توره - اراک حدفاصل پلیس‌راه و شهر توره گزارش شد، واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید 6 مصدوم برجای گذاشت.

ایران‌نژاد تصریح کرد: پس از اعلام گزارش به سامانه 115، تیم‌های امدادی از پایگاه‌های اورژانس توره و پلیس‌راه به محل وقوع حادثه اعزام شدند. مصدومان این حادثه رانندگی از جمله یک مادر باردار، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی تکنسین‌های اورژانس، به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شدند.

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