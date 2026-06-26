برخورد دو خودرو یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی با اشاره به حادثه رانندگی در اتوبان تهران_کرج، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، از برخورد دو دستگاه خودرو (تیبا و پیکان) در اتوبان تهران_کرج، ورودی فاز چهار مهرشهر مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۴ و ۲۳ به محل حادثه اعزام شدند.

معاون عملیات و امور ایستگاه های سازمان آتش‌نشانی کرج افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی تیبا در اثر برخورد با خودروی پیکان، منجر به فوت هدایت کننده خودروی تیبا و مصدومیت و محبوس شدن سرنشین خودرو مذکور و همچنین مصدوم و محبوس شدن هدایت کننده خودرو پیکان شد که با تلاش آتش نشانان افراد از داخل خودرو خارج، و تحویل عوامل اورژانس شدند و موقعیت حادثه نیز ایمن سازی شد.

وی بیان کرد: برای امداد رسانی به این حادثه ۹ نفر نیروی عملیاتی به انضمام چهار دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.

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