خبرگزاری کار ایران
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خبر داد؛

جان باختن یک گردشگر در اثر ریزش تونل برفی ازنا

جان باختن یک گردشگر در اثر ریزش تونل برفی ازنا
کد خبر : 1804395
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از انجام سه عملیات امداد و نجات در منطقه اشترانکوه و روستای کمندان ازنا طی کمتر از ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در یکی از این حوادث، فردی به دلیل ریزش تونل برفی جان باخت.

به گزارش ایلنا، غلامرضا علی محمدی شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در پی ریزش تونل برفی منطقه کمندان، نجاتگران پس از اعزام به محل حادثه، پیکر فرد جان‌باخته را به روستا منتقل کردند و به نیروهای انتظامی تحویل دادند. 

وی اظهار داشت: همچنین در این حادثه، یکی از افراد که دچار شوک شده بود برای ادامه درمان تحویل اورژانس شد. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: با وقوع حادثه دیگری در این منطقه، یک گردشگر اهل شیراز که در محدوده تونل برفی اشترانکوه دچار سقوط و شکستگی از ناحیه دست شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، به روستای کمندان منتقل و تحویل اورژانس داده شد. 

علی‌محمدی ادامه داد: همچنین ۱۱ کوهنورد از استان تبریز که در محدوده یخچال‌های «شصت‌خدا» در مسیر قله «کول‌جنو» گرفتار شده بودند، با تلاش ۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر و اجرای عملیات فنی، به نقطه امن منتقل و سپس به پناهگاه کامران سلیمانی هدایت شدند. 

وی خاطرنشان کرد: این عملیات‌ها در شرایط سخت کوهستانی انجام شد و بار دیگر آمادگی و توان عملیاتی نجاتگران هلال احمر استان را به نمایش گذاشت.

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