حادثه انفجار گاز در آمل پنج مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اورژانس مازندران، با توجه به نزدیکی مسیر دسترسی، نیروهای اورژانس و هلال احمر مصدومان را به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل کردند تا اقدامات درمانی اولیه برای آنان انجام شود.

مصدومان پس از پذیرش در این مرکز درمانی تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند، اما به دلیل شدت سوختگی و جراحات وارده، ادامه روند درمان آنها در مرکز تخصصی سوختگی تهران ضروری تشخیص داده شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، هر پنج مصدوم به این مرکز درمانی اعزام شده‌اند و دو نفر از آنان در وضعیت جسمی نامساعد قرار دارند. اقدامات درمانی برای تثبیت شرایط مصدومان همچنان ادامه دارد.

در فروردین ماه امسال هم بخشدار وقت چمستان اعلام کرده بود که انفجار گاز خانگی در این بخش شهرستان نور خطه غربی مازندران سبب تخریب پنج بنای مسکونی، خسارت به ۲ دستگاه خودرو و مصدوم شدن یک نفر شد.

قنبرعلی دادشپور افزود: این حادثه ساعاتی پیش در روستای "خطیب کلا " از توابع این بخش رخ داد و برابر گزارش ها علت وقوع آن نشتی گاز در یکی از واحدهای مسکونی بوده است.

وی اظهار کرد: امدادگران هلال احمر و کادر فوریت های پزشکی هم به محل این حادثه حاضر شدند و این حادثه تلفات جانی نداشت و فقط یک نفر به صورت جزیی مصدوم شد.

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