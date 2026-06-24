کاهش نسبی دمای هوا در مسیر روزهای پایانی هفته استان مرکزی

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد آسمان این استان در بازه زمانی 5 روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در مناطق شمال‌شرق استان مرکزی و به ویژه مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه، وزش بادهای نسبتاً شدید در ساعات شب پیش‌بینی می‌شود. این شرایط در برخی نقاط می‌تواند موجب خیزش گردوخاک محلی و کاهش موقت کیفیت هوا شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر آسمان این استان، پدیده غالب در بازه زمانی روزهای آینده وزش باد خواهد بود. در این راستا تغییرات قابل توجه دیگری در وضعیت جوی استان انتظار نمی‌رود.

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