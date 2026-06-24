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معاون اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

کاهش نسبی دمای هوا در مسیر روزهای پایانی هفته استان مرکزی

کاهش نسبی دمای هوا در مسیر روزهای پایانی هفته استان مرکزی
کد خبر : 1804004
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معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی به وضعیت جوی استان اشاره کرده و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا در 2 روز پایانی هفته نسبت به روزهای پیش اندکی کاهش خواهد یافت و شرایط دمایی تا حدودی معتدل‌تر می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد آسمان این استان در بازه زمانی 5 روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در مناطق شمال‌شرق استان مرکزی و به ویژه مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه، وزش بادهای نسبتاً شدید در ساعات شب پیش‌بینی می‌شود. این شرایط در برخی نقاط می‌تواند موجب خیزش گردوخاک محلی و کاهش موقت کیفیت هوا شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر آسمان این استان، پدیده غالب در بازه زمانی روزهای آینده وزش باد خواهد بود. در این راستا تغییرات قابل توجه دیگری در وضعیت جوی استان انتظار نمی‌رود.

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