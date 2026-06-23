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مزارع پنبه فارس زیر پوشش طرح‌های علمی مقابله با تنش اقلیمی

مزارع پنبه فارس زیر پوشش طرح‌های علمی مقابله با تنش اقلیمی
کد خبر : 1803449
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مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کلید خوردن چهار طرح علمی-مشارکتی در مزارع پنبه استان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف اصلی مدیریت تنش‌های اقلیمی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی و افزایش چشمگیر بهره‌وری در تولید پنبه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، مجید صفری بیان کرد: این بسته مدیریتی با محوریت انتقال دانش نوین کشاورزی به کشاورزان پیشرو طراحی شده است تا علاوه بر افزایش کیفیت محصول، هزینه‌های تولید نیز کاهش یابد. چهار محور اصلی این طرح‌ها شامل مقایسه ارقام (P.V.S)، تیمار بذور جهت کنترل موثر آفات، تنظیم رشد گیاه با بهره‌گیری از هورمون پیکس و مدیریت تغذیه ضدتنش برای مقابله با گرمای شدید تابستان است.

به گفته این مقام مسئول؛ این سازمان تاکید کرده است که نتایج حاصل از این آزمایش‌های میدانی در قالب برنامه‌های «روزهای مزرعه» و دوره‌های ترویجی تخصصی در اختیار سایر پنبه‌کاران استان قرار خواهد گرفت تا از تجربیات به‌دست‌آمده در سطح گسترده استفاده شود.

صفری اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها نشان‌دهنده گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی هوشمند و مبتنی بر دانش در استان فارس است. با توجه به پدیده گرمایش جهانی، تمرکز بر مدیریت تغذیه ضدتنش و استفاده از هورمون‌های تنظیم‌کننده رشد، پاسخی استراتژیک به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش دماست.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: این رویکرد نه تنها از طریق کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی (از طریق تیمار بذر) به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه با تثبیت تولید در شرایط بحرانی، امنیت زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع نساجی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.

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