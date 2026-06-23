تغییرات مدیریتی در شرکت توزیع نیروی برق شیراز

به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی با بیان اینکه تأمین برق حدود پنج میلیون نفر و نزدیک به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک بر عهده این شرکت است، اظهار کرد: مدیریت شرایط موجود از جمله ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی، نیازمند رویکردی منسجم و چندوجهی است. این مسائل اگرچه چالش‌برانگیز هستند، اما با تلاش و همدلی همکاران قابل مدیریت خواهد بود.

خسروی افزود: تغییرات مدیریتی دمیدن روح و جریان خون جدید در کالبد شرکت است و بزودی نتایج مثبت این تغییرات را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین از زحمات مدیران قبلی قدردانی کرد و گفت: مدیران صادقانه و خالصانه خدمت کردند و زحمات ارزشمند آنها در کارنامه شرکت ثبت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر نیاز به تلاش دوچندان برای تأمین انتظارات مردم و جامعه، گفت: تغییرات مدیریتی حرکتی برای عبور از چالش‌ها است و ما انتظار داریم که با راهبردهای مناسب، از چالش‌های موجود عبور کنیم.

وی بر اهمیت مشتری‌مداری و ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد و گفت: درد مردم درد ماست و باید دغدغه‌های آنها را دغدغه خود بدانیم.

خسروی در ادامه به اهمیت شفافیت و انضباط مالی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی در نظام بودجه‌ریزی یک تکلیف است و باید حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم.

وی همچنین به موضوع پیک بار اشاره کرد و گفت: هر چند شرایط بهتری نسبت به سال قبل داریم، اما باید به عنوان پیشانی خدمت در صنعت برق ایستادگی کنیم.

در پایان، خسروی به طرح ملی مهتاب اشاره کرد و گفت: افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات را در قالب این طرح دنبال خواهیم کرد. جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز یک اولویت است و نصب شمارشگرها فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.

این تغییرات شامل مدیران امورهای یک، دو، شش، گویم، امور خدمات فنی شبکه، زرقان، سروستان، مرودشت، سیدان، دارنگون، پاسارگاد، دفتر وصول مطالبات و نظارت بر خدمات مشترکین است که در مسوولیت‌های جدید منصوب شدند.

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