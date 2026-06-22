به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سرهنگ تقی خانی با اعلان این خبر گفت: امروز دوشنبه، حادثه‌ای تکان‌دهنده در کیلومتر ۲۰ محور شمالی آزادراه قزوین-زنجان رخ داد و یک دستگاه کامیون کشنده «ولوو» که در مسیر شرق به غرب در حرکت بود، در پی مواجهه با حرکت دنده عقب یک خودروی سواری برلیانس، کنترل خود را از دست داد.

وی افزود: این کامیون پس از عبور از جدول و درختان حاشیه راه، به طور ناگهانی وارد محدوده مجتمع خدمات‌رسانی «آفتاب درخشان صحرا» شد و با چهار دستگاه خودروی سواری متوقف شده در مجتمع برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین در خصوص مجروحان این حادثه بیان کرد: متأسفانه ۷ نفر بر اثر این برخورد شدید مصدوم شده‌اند که از این میان، ۳ نفر با جراحات سطحی در محل مداوا شدند و ۳ نفر دیگر به دلیل شدت آسیب‌ها در بیمارستان بستری هستند.

وی افزود: همچنین، یک دختر ۲۰ساله که در این حادثه آسیب دیده، در حال حاضر در وضعیت کما به سر می‌برد.

تقی خانی تصریح کرد: خودروهای درگیر بشدت خسارت دیده اند؛ اما در لحظه سانحه خودروی کشنده ولوو از فاصله یک متری یک خانواده که در کنار مجتمع مشغول صرف ناهار بودند عبور کرده و این خانواده به طور معجزه آسایی نجات یافتند و سالم می مانند.

سرهنگ تقی‌خانی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین، خاطرنشان کرد: حرکت با دنده عقب در آزادراه، برخلاف آیین‌نامه راهور، ممنوع بوده و می‌تواند منجر به حوادث مرگبار شود.

وی همچنین یادآورشد: حاشیه آزادراه مکان مناسبی برای توقف و استراحت نیست و می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.

تقی‌خانی از هموطنان خواست با جدی گرفتن توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های مسئول، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.