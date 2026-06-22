به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ مهدی سبحانی‌فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، امروز دوشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای سه‌ماهه پلیس استان اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا، احتکار و جرایم سازمان‌یافته اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی است و خوشبختانه در سه‌ماهه نخست سال جاری نتایج قابل توجهی در این حوزه حاصل شده است.

وی افزود: ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق در استان اصفهان از ۱۱.۲ همت در مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲۹.۲ همت رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۴۹ درصدی است. همچنین ارزش پرونده‌های احتکار نیز با افزایش ۱۵۰ درصدی از ۱.۲ همت به بیش از ۳.۲ همت رسیده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با اشاره به تشکیل ۹۲۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان گفت: در این مدت ۵۸ پرونده بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۳۲ پرونده بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان تشکیل شده که بیانگر تمرکز پلیس بر مقابله با قاچاق‌های کلان و سازمان‌یافته است.

وی از اجرای هفت مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سه مرحله طرح منطقه‌ای در سطح استان خبر داد و افزود: در نتیجه این عملیات‌ها صدها متهم دستگیر و ده‌ها دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق توقیف شد.

سبحانی‌فر با تشریح بخشی از کشفیات شاخص پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: کشف ۷ هزار تن آهن‌آلات قاچاق به ارزش هزار میلیارد تومان، کشف یک‌هزار و ۲۰۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، کشف ۳۱۳ تن مواد پتروشیمی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان، کشف ۸۰۰ هزار متر سیم و کابل به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان و کشف ۴۱۵ هزار لیتر روغن موتور قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان از مهم‌ترین پرونده‌های این مدت بوده است.

وی از رشد قابل توجه کشفیات در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: کشف لوازم خانگی قاچاق ۳۶۴ درصد، خودروهای قاچاق ۳۳۸ درصد، سوخت قاچاق ۴۶۲ درصد، فرآورده‌های جنگلی ۱۶۸ درصد و تجهیزات رایانه‌ای بیش از ۶ هزار درصد افزایش داشته است.

سبحانی فر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سال جاری را انهدام باندهای قاچاق سوخت در استان دانست و افزود: در دو عملیات بزرگ، شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای که با تخریب زیرساخت‌های انرژی و دستکاری خطوط انتقال سوخت فعالیت می‌کردند، در شهرستان‌های نائین و فلاورجان شناسایی و متلاشی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: در پرونده فلاورجان، قاچاقچیان با ایجاد انشعاب غیرمجاز از خط انتقال نفت کوره، خسارتی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌های انرژی کشور وارد کرده بودند که با اشراف اطلاعاتی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تأکید بر نقش قاچاق در آسیب به تولید ملی و اقتصاد کشور اظهار داشت: قاچاق کالا، احتکار و اخلال در نظام توزیع، مستقیماً معیشت مردم و فعالیت واحدهای تولیدی را هدف قرار می‌دهد و پلیس امنیت اقتصادی با قاطعیت در برابر این پدیده ایستاده است.

سبحانی فر بیان کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده حاصل همکاری دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است و پلیس امنیت اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، برخورد با اخلالگران اقتصادی و قاچاقچیان حرفه‌ای را با جدیت ادامه خواهد داد.

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