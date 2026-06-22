به گزارش ایلنا، سرهنگ سید مختار باویر افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع نزاع و درگیری گروهی در بخش دست‌عباس شهرستان دهلران، مأموران انتظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه اعزام شدند و بررسی‌های میدانی را آغاز کردند.

وی به تشریح جزئیات این حادثه مرگبار و نتایج تحقیقات انجام شده اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: تحقیقات آغازین انجام شده در رابطه با این حادثه نشان داد که این درگیری در ادامه اختلافات خانوادگی و در پی قتل یکی از ساکنان بخش دشت‌عباس اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران اظهار داشت: این اختلاف‌ها موجب رویارویی شماری از بستگان طرفین در یکی از روستاهای دشت‌عباس شد و در جریان آن تیراندازی میان افراد درگیر به وقوع پیوست. در نتیجه این درگیری مسلحانه 2 نفر کشته شده و 3 نفر نیز مصدوم شدند.

سرهنگ باویر تصریح کرد: با حضور فوری مأموران انتظامی و همراهی بزرگان، معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه، آرامش و امنیت در محل حادثه برقرار شد و از گسترش دامنه تنش جلوگیری به عمل آمد. در این راستا 3 نفر مصدوم حادثه و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی به دستگیری عاملان اصلی این حادثه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تاکنون 3 نفر از افراد دخیل و عاملان اصلی درگیری توسط پلیس شناسایی و دستگیر شده‌اند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته‌اند.

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