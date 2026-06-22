فرمانده انتظامی شهرستان دهلران خبر داد:
دستگیری عاملان اصلی درگیری مسلحانه مرگبار در بخش دشتعباس شهرستان دهلران
فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: در پی حادثه درگیری مسلحانه مرگبار صبح امروز دوشنبه یکم تیر ماه سال جاری در بخش دشتعباس از توابع این شهرستان، مأموران انتظامی موفق به دستگیری عاملان اصلی این رخداد مرگبار شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سید مختار باویر افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع نزاع و درگیری گروهی در بخش دستعباس شهرستان دهلران، مأموران انتظامی در کوتاهترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه اعزام شدند و بررسیهای میدانی را آغاز کردند.
وی به تشریح جزئیات این حادثه مرگبار و نتایج تحقیقات انجام شده اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: تحقیقات آغازین انجام شده در رابطه با این حادثه نشان داد که این درگیری در ادامه اختلافات خانوادگی و در پی قتل یکی از ساکنان بخش دشتعباس اتفاق افتاده است.
فرمانده انتظامی شهرستان دهلران اظهار داشت: این اختلافها موجب رویارویی شماری از بستگان طرفین در یکی از روستاهای دشتعباس شد و در جریان آن تیراندازی میان افراد درگیر به وقوع پیوست. در نتیجه این درگیری مسلحانه 2 نفر کشته شده و 3 نفر نیز مصدوم شدند.
سرهنگ باویر تصریح کرد: با حضور فوری مأموران انتظامی و همراهی بزرگان، معتمدان و ریشسفیدان منطقه، آرامش و امنیت در محل حادثه برقرار شد و از گسترش دامنه تنش جلوگیری به عمل آمد. در این راستا 3 نفر مصدوم حادثه و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی به دستگیری عاملان اصلی این حادثه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تاکنون 3 نفر از افراد دخیل و عاملان اصلی درگیری توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدهاند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتهاند.