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فرماندار شهرستان خبر داد:

جان باختن دختر اهل استان گلستان در یک مجموعه تفریحی آبی شهر مشهد

جان باختن دختر اهل استان گلستان در یک مجموعه تفریحی آبی شهر مشهد
کد خبر : 1803093
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معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهد به فوت دختری در یک مجموعه تفریحی آبی اشاره کرده و گفت: دختر 12 ساله اهل استان گلستان پس از استفاده از سرسره یک مجموعه تفریحی آبی در شهر مشهد جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، سید حسن حسینی در رابطه با این حادثه افزود: متوفی که یک دختر 12 ساله از استان گلستان است و به همراه مادر و خواهر خود به مشهد آمده بود، پس از چند بار استفاده متوالی از سرسره آبی در محوطه داخلی یک مجموعه تفریحی آبی در شهر مشهد دچار مشکل شد.

وی ادامه داد: متاسفانه اقدامات امدادی و عملیات احیا برای دختر نوجوان مؤثر واقع نشد و در نهایت وی جان خود را از دست داد. خانواده متوفی شکایتی از این مجموعه آبی نکرده‌اند. در این راستا علت دقیق فوت متوفی و جزئیات این حادثه از سوی پزشکی قانونی در دست بررسی است.

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