به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: راننده یک دستگاه پرایدوانت برای انجام تعمیرات خودروی خود در حاشیه آزادراه ساوه به همدان توقف کرده بود، اما برخورد یک دستگاه کامیون با پرایدوانت مذکور این حادثه رانندگی ناگوار را رقم زد.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به این سانحه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: با اعلام گزارش این حادثه رانندگی، سریعاً 2 تیم عملیاتی اورژانس 115 به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این راستا با توجه به وخامت وضعیت راننده، بلافاصله درخواست امداد اورژانس هوایی شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: در حالی که تیم‌های امدادی برای نجات جان مصدوم تمامی تلاش خود را بکار گرفته بودند، متأسفانه وی پیش از رسیدن بالگرد اورژانس، دچار ایست قلبی شد.

ابره‌دری تصریح کرد: با توجه به شدت جراحات وارد شده به راننده حادثه‌دیده خودروی پرایدوانت، تلاش‌های تکنسین‌های اورژانس برای احیای وی به ثمر نرسید و جان خود را از دست داد. 2 مصدوم دیگر این سانحه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

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